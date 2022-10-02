لا تتجاهل "صداع الحاجب".. قد يكون علامة على أمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يعاني العديد من الأشخاص على الشعور بالصداع عند منطقة الحاجب، والتي تعد مزعجة للعديد، لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على الأمراض التي تظهر من صداع الحاجب.

ألم العصب ثلاثي التوائم

هو حالة تسبب ألمًا حادًا وشديدًا في مناطق الوجه، كما يربط العصب ثلاثي التوائم الدماغ بالوجه، مما يسمح للشخص بإحساس اللمس والتغيرات في درجة الحرارة، وعادة ما يؤثر على جانب واحد فقط من الوجه، ولكن في حالات نادرة، يمكن أن يؤثر على كلا الجانبين الذي يظهر في صورة صداع بالحاجب، وذلك وفقًا لما ذكره موقع medicalnewstoday.

الجلوكوما

تحدث عند تراكم السائل الزائد في مقدمة العين، مما يتسبب في تلف العصب البصري، كما يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا حول الحاجب والعين، وترتبط بعدة أعراض أخرى من بينها عدم وضوح الرؤية، الغثيان والقيء، نقاط عمياء في الرؤية.

الصداع النصفي

يمكن أن ينتج عن الإصابة بالصداع النصفي ألم حول الحاجبين، لذا يراه البعض بأنه صداع في الحاجبين نظرًا لتأثرهم، وعادة ما يستمر وقته من 4 ساعات إلى عدة أيام، بالإضافة إلى عدة أعراض أخرى، وتشمل ألم الرأس الشديد، الغثيان، ألم يزداد عند التحرك.

التهاب الجيوب الأنفية

يعد التهاب في تجويف الأنف، التي يمكنها أن تتسبب في الكثير من الضغط على الوجه، ويشعر البعض بألم في الحاجبين والأنف والجبهة.

صداع التوتر

يعد من أكثر أنواع الصداع شيوعًا، حيث يمكن أن يصاب به الأشخاص في أي مكان بما في ذلك الحاجبين، وعادة ما يستمر من 30 دقيقة إلى 7 أيام.

تجنبا لحصوات الكلى.. 4 طرق تساعدك على طرد الأملاح من الجسم

متوفى ينقذ 5 أشخاص من الموت.. لن تصدق كيف حدث ذلك؟

6 أسباب تدفعك لعدم التخلص من قشور البصل والثوم

كوب شاي و4 أطعمة أخرى تحميك من السرطان.. احرص على تناولها

5 علامات تشير إلى أن شرايينك مغطاة بالدهون والكوليسترول