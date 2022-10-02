6 عادات سحرية تخلصك من دهون البطن في وقت قياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يمكن إنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن من خلال اتباع مجموعة من العادات الغذائية الصحية.

وفي هذا الصدد، أوضح خبراء التغذية عن 6 عادات يمكن أن تسرع من حرق الدهون، وتحسن التمثيل الغذائي للجسم، وذلك حسب ما ذكر موقع "Eat This، Not That"، وفق ما ذكر موقع "العربية".

1- تناول الخضروات الورقية كل يوم

تناول الكثير من الخضروات غير النشوية ذات الألوان الداكنة مثل السبانج والجرجير والكرنب، وأوضحت دراسة في مجلة أكاديمية التغذية أن تلك الأطعمة ترتبط بانخفاض الدهون الحشوية في البطن وكذلك الدهون داخل الكبد.

كما ذكرت اختصاصية التغذية ليزا موسكوفيتز، أن الخضروات الورقية الداكنة تعتبر من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين K والمغنيسيوم والفولات والكالسيوم وفيتامين C والألياف.

2- الكافيين

يساعد على رفع مستوى اليقظة والوظيفة الإدراكية والتمثيل الغذائي، في إنقاص الوزن.

وشارت دراسة صغيرة في عدد 2021 من مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية إلى أن الكافيين يزيد من حرق الدهون عند ربطه بالتمارين الرياضية.

3 - الشاي الأخضر

أظهرت الأبحاث أن البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة الذين شربوا مشروبا يحتوي على مضادات الأكسدة من الشاي الأخضر قد حرقوا دهونا في البطن أثناء التمرين.

4- البروتين

يوصي خبراء التغذية بدمج مصدر من البروتين عند تناولك أي نوع من الكربوهيدرات، لكي تشعر بالشبع لوقت أطول.

5- تناول كوب من الماء قبل كل وجبة

الماء يعد أمرا مهما في رفع التمثيل الغذائي للجسم، إذ تناول كوب واحد منه قبل الوجبة يملأ معدتك، مما يساعد على إرضاء الجوع.

وفي دراسة نُشرت في مجلة Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ، وجد الباحثون أنه بعد 60 دقيقة من شرب المشاركين من الذكور والإناث لحوالي كوبين من الماء، زاد استهلاك الطاقة بنسبة 30٪.

تناول لحوم أقل

ينصح الخبراء بالتقليل من تناول اللحوم لفقدان الوزن، ووجدت دراسة أجرتها جامعة كوبنهاغن أن البروتينات النباتية تملء المعدة وتقلل الجوع مقارنة بالوجبات التي تحتوي على اللحوم الحمراء وتجعل الأشخاص يشعرون بالشبع.

علاوة على ذلك، اكتشف الباحثون أيضًا أن المشاركين الذين تناولوا وجبة نباتية غنية بالبروتين استهلكوا سعرات حرارية أقل بنسبة 12 % في وجبتهم التالية مقارنة بأولئك الذين تناولوا اللحوم.

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