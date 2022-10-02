طريقة عمل صلصة المكرونة زي المحلات.. هتجهزيها في خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل صلصة المكرونة زي المحلات، إحدى الوصفات التي تبحث عنها العديد من ربات البيوت، وذلك حرصًا منهن على تقديمها بمذاق شهي مثلما تُقدم جاهزة، إذ أن خطوات تحضيرها لا تستغرق وقتًا طويلًا، ويمكن إعدادها في دقائق.

وللقيام بطريقة عمل صلصة المكرونة زي المحلات، يمكنك اتباع الخطوات الآتية، حسب وصفة الشيف حسن، ببرنامجه «أكلات وتكات»، المعروض عبر شاشة «الحياة».

طريقة عمل صلصة المكرونة زي المحلات

•المكونات:

- كيلو طماطم مقشرة ومفرومة جيدًا.

- كوب من البصل المفروم.

- ملعقة كبيرة من الزيت.

- نصف ملعقة من الثوم المفروم.

- ملح.

- فلفل أسود.

• خطوات عمل صلصة المكرونة زي المحلات

- ابدأي خطوات طريقة عمل صلصة المكرونة زي المحلات، بتسخين الزيت ثم أضيفي إليه البصل وقلبيه جيدًا.

- في الخطوة التالية ضيفي الثوم وقلبيه لمدة 60 ثانية.

- ضيفي الملح مع الفلفل الأسود إلى الطماطم، واتركي المزيج يغلي.

- يُغطى الإناء ويترك على نار هادئة لمدة ربع ساعة، حتى تحصلي على الصلصة.

طريقة عمل صلصة المكرونة الإسباجتي

• المكونات:

- 10 حبات طماطم طازجة.

- بصلة مبشورة ناعمًا.

- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- نصف ملعقة سكر.

- نصف ملعقة كمون.

- نصف ملعقة كسبرة.

- نصف ملعقة فلفل أسود.

• خطوات تحضير صلصة المكرونة الإسباجتي

- اضربي حبات الطماطم في الخلاط جيدًا، حتى يتحول قوامها لما يشبه العصير.

- ضعي الطماطم في إناء على نار هادئة، وتضاف إليها كمية قليلة من الزيت.

- ضعي البصل في وعاء آخر وقلبيه مع الزيت، حتى يتحول لونه للأصفر.

- فيما بعد ضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة.

- ضيفي عصير الطماطم مع كل من، الكمون، والملح، والفلفل الأسود، ومن ثم ضعيه مع الخليط الآخر، وقلبيها جيدًا.

- يغطى الوعاء لمدة ربع ساعة واتركيه على النار، حتى يتم تسبيكها جيدًا.

طريقة عمل صلصة المكرونة الإيطالية

•المكونات

- نصف كيلو طماطم مضروبة في الخلاط.

- ملعقتان من الزيت.

- ملعقة من الملح.

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- ملعقة كبيرة من البابريكا.

- مكعب من مرقة الدجاج.

- ملعقة من معجون الطماطم.

• خطوات تحضير صلصة المكرونة الإيطالية

- سخني الزيت على النار ومن ثم ضيفي إليه الطماطم المخفوقة في الخلاط.

- في الخطوة التالية، ضيفي كل من مكعب مرقة الدجاج، وملعقة معجون الطماطم، والتوابل، والملح، وقلبيهم جيدًا.

- اتركي المزيج لمدة 10 دقائق على نار هادئة، وارفعيه من على النار عندما يصبح سميكًا.

- فيما بعد ضيفيها إلى المكرونة الإيطالية وقدميها بالهناء والشفاء.

طريقة عمل صلصة المكرونة بدون بصل

• المكونات

- ملعقتان من الزيت النباتي.

- ملعقة من الثوم المهروس.

- 4 أكواب من الطماطم المهروسة.

- نصف ملعقة صغيرة من الملح.

- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

- كزبرة جافة.

- ملعقة صغيرة من الربحان المجفف.

- نصف ملعقة من الفلفل الأحمر الحار.

- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

- رشة سكر.

• خطوات تحضير صلصة المكرونة بدون بصل

- ضعي الزيت في إناء وسخنيه ثم أضيفي إليه الثوم.

- أضيفي الطماطم المهروسة، وقلبي جيدًا.

- في الخطوة التالية، ضيفي كل من، الكمون، الملح، الريحان، الكزبرة، الفلفل الأحمر والأسود، والسكر، وقلبي الخليط.

- اتركي الخليط ينضج على نار هادئة، حتى تُسبك الصلصة.

توابل صلصة المكرونة

• المكونات

ملعقة بابريكا.

ملعقة زعتر.

- ملعقة فلفل أسود.

- ملعقة كركم.

- ملعقة من الزنجبيل البودرة.

- ملعقة من الريحان الجاف.

• طريقة تحضير توابل صلصة المكرونة

- اخلطي كافة المكونات في الخلاط جيدًا، حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس، حتى يسهل استخدامه في الأكلات المختلفة.

- وفيما بعد يمكنك استخدام خليط التوابل على صلصة المكرونة، بوضع الكميات التي تحتاجيها وفق رغبتك.