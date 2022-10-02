هل يمكن معرفة نوع الجنين في الشهر الثالث.. طريقة واحدة تحسم الحيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل يمكن معرفة نوع الجنين في الشهر الثالث؟ سؤال يدور في أذهان الكثير من السيدات منذ اليوم الأول بمعرفة الحمل، فتنتظر العديد من الأمهات معرفة نوع الجنين «على أحر من الجمر» خاصة أن الأغلب منهن يبدأ في تجهيزات احتياجات الجنين قبل قدومه.

هل يمكن معرفة نوع الجنين في الشهر الثالث؟

وفي هذا الصدد، أجاب الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد على هذا السؤال، مؤكدًا أنه بالفعل يمكن معرفة نوع الجنين عقب الشهر الثالث من الحمل باستخدام «السونار» فقط.

كيف اعرف نوع الجنين في الشهر الثالث بدون سونار؟

وعن معرفة نوع الجنين، نفى استشاري النساء والتوليد لـ «هُن»، وجود طرق أخرى غير السونار لمعرفة نوع الجنين، وإن الطريقة الوحيدة والصحيحة لمعرفة جنس المولود، هي تقنية السونار، وذلك من خلال النظر لأعضائه الحساسة، ومعرفة جنسه.

وعلى الجانب الآخر، أوضح الدكتور ماجد محمد استشاري أمراض النسا والتوليد، لـ«هن»، أن السونار هو الطريقة الأدق، إلا أن هناك علامة ظاهرية تساعد في تحديد نوع الجنين، لكنها تختلف على حسب طبيعة جسم الأم: «لو البطن منخفضة إلى الأسفل تكون المرأة حامل بولد، أما إذا كانت البطن مرتفعة إلى أعلى بشكل كبير فينذر أنها حامل في فتاة».

شكل الجنين في الشهر الثالث بالسونار

مع دخول السيدات في الشهر الثالث من الحمل، فإن معظم أعضاء الأجنة تبدأ في التشكيل، يبدأ الرأس في أخذ حجمه المناسب، كما تظهر شكل الأذن الخارجية، ويبدأ ظهور طول الجنين، ويستمر في الحركة.