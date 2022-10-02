الامارات | المصريون يزدادون واحداً كل 19 ثانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفع عدد السكان في مصر إلى 104 ملايين نسمة، بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري.

ووفقا للبيانات، فإن عدد سكان مصر ازداد بمقدار مليون نسمة، في 221 يوما، مما يعني أن الزيادة السكانية في البلاد، بمعدل فرد كل نحو 19 ثانية.

وأظهر المسح الصحي للأسرة المصرية، أن مستويات الإنجاب ما تزال مرتفعة مما سيؤدي إلى زيادة عدد سكان مصر إلى 165 مليون نسمة في عام 2050.

وتحتل مصر المركز الأول بين الدول العربية والثالث بين الدول الأفريقية والرابع عشر بين دول العالم من حيث عدد السكان.