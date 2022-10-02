لسبب غريب..زائر يترك حقائب مشبوهة في مطار دبي ويهرب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اقترب رجل يدعى " يوسف" من منطقة التفتيش في مطار دبي لدى قدومه من موطنه، ووقع في مواجهة مع نفسه، فإما أن يواصل تقدمه ويخاطر بمصيره، وإما أن يهرب ويتبرأ من حقائبه المشبوهة فماذا اختار هذا الزائر؟

لقد اختار المرور من منطقة التفتيش وحيداً، وتبرأ من حقائبه المحشوة بالخطر، وتركها خلفه ما أدى إلى إيقاعه في قبضة الشرطة التي وصلت إليه وضبطته بعد استخراج بياناته من خلال النظام الخاص بحجوزات السفر، وانكشفت حكايته التي سردتها لنا النيابة العامة في دبي ضمن «جريمة وعبرة»، وفق ما ذكرت صحيفة "البيان الإماراتي".

وقالت تحقيقات النيابة العامة مع يوسف الذي كان يتعاطى المخدرات، على أنه قصد دولة الإمارات ليتاجر بهذه السموم ويتخلص من الفقر وحتى يجني الكثير من المال بسهولة.

ولكن فور وصوله إلى مطار دبي مع بضاعته الممنوعة، وأثناء قيامه بإجراءات التفتيش للدخول، أصابه الخوف والهلع من مواجهة الجهات الأمنية، فتبرأ من حقائبه الثلاث المشبوهة، وجعلها تخوض رحلتها وحيدة داخل المطار، وخرج بمفرده.

وبعد مرور الحقائب على جهاز الكشف بالأشعة، جرى الاشتباه في الحقيبة الأولى ومتابعتها ميدانياً، ولأنها بقيت وحيدة ولم يحضر صاحبها، تم نقلها إلى مستودع الطيران، وبمعاينته عثر بداخلها على قرابة 25 كيلوجراماً من مادة القات المخدرة، وفي وقت لاحق جرى الاشتباه في حقيبتين عند مرورهما على جهاز الكشف بالأشعة، وبالمعاينة وجدوا المادة المخدر نفسها.

أصبح يوسف مطلوباً، حيث جرى استخراج بياناته عن طريق النظام الخاص بحجوزات السفر، وعليه تم الاستدلال على أن الحقائب الثلاث تعود له، فتم التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات لمعاينة الحقائب والمادة وإعطائهم معلومات المتهم، وقد تبين أن المتهم تمكن من دخول الدولة وقد ألقي القبض عليه أثناء محاولته مغادرة الدولة، ولكن من مطار آخر في إمارة أخرى.

وأمرت النيابة العامة بإحالته إلى القضاء بتهمة جلب وحيازة المواد المخدرة بقصد ترويجها وتعاطيها.

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