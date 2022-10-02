الامارات | المصريون يقتربون من العثور على ملكتهم المفقودة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر الملكة نفرتيتي من جميلات العصر الفرعوني، ومن أكثر الملكات المصريات شهرة في العالم، وهي زوجة الملك أخناتون، وكانت من أقوى المناصرين لأخناتون ودعوته، واحتار علماء الآثار عبر عقود في تحديد المومياء التي تعود لنفرتيتي حتى الآن، لكن معلومات جديدة نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية جعلت العثور على الملكة المفقودة ربما يبدو قريبا.

وبحسب مقال نشرته الصحيفة، تمكن عالم الآثار البريطاني نيكولاس ريفز من إكتشاف كتابات هيروغليفية مخفية في الحجرة التي نحتت على قبر توت عنخ آمون، يمكن أن تدل أن مومياء نفرتيتي موجود في الحجرة نفسها.

وبحسب العالم، فإن النظرية التي حاول العلماء إثباتها بمساعدة مسح خاص حصلت على دعم جديد يؤكد ما ذهب إليه ريفز، وقال: "يؤكد اكتشاف الكتابة الهيروغليفية فرضية العلماء الذين يعتقدون أن مقبرة الفرعون توت عنخ آمون، ليست سوى الجزء الخارجي من حجرة الدفن الكبيرة للملكة نفرتيتي".