انتبه.. القيام بذلك أثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة يؤثر على دماغك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر تنظيف الأسنان من الأمور الروتينية الضرورية التي يحرص كثير من الأشخاص على القيام بها بصفة يومية.

لكن هل تعلم أن القيام بنشاط معين أثناء تنظيف الأسنان يمكن أن يكون ضارًا لعقلك، وفقًا لما ورد في موقع "bestlifeonline".

- يؤثر القيام بأكثر من شيء في وقت واحد على ذاكرتك:

يؤدي القيام بعديد من الأشياء في وقت واحد إلى حدوث اضطرابات في مدى قدرتك على القيام بالأشياء جسديًا، والانتباه والتركيز، والاستجابة والتذكر، سواء من حيث تذكر ما تعرفه وما تفعله في الوقت الحاضر.

توضح الدكتورة ليلاني سايز، أستاذ مساعد في جامعة أوريجون، إذا كنت تحاول القيام بشيئين أو أكثر في وقت واحد، فمن المحتمل أنك لن تتفوق في أي من منهما، حتى عندما يكون أحد هذه الإجراءات شيئًا مألوفًا مثل تنظيف أسنانك بالفرشاة.

إن الانشغال بهاتفك أثناء الاهتمام بنظافة الفم أو القيام بأي روتين آخر في الحمام يمكن أن يكون له آثار سلبية على عقلك.

تقول سايز: "يمكن أن تؤثر الهواتف الذكية على الذاكرة العاملة من خلال جذب انتباهك بعيدًا عن كل ما تفعله، "الذاكرة العاملة" هي وظيفة تنفيذية نستخدمها لوضع المعلومات في الاعتبار والقيام بشيء آخر في نفس الوقت"

- تعدد المهام ضار لعقلك:

عندما تقوم بتنظيف أسنانك بالفرشاة في نفس الوقت أو تقليم أظافرك أو تمشيط شعرك والتمرير على هاتفك الذكي، فقد تقوم أيضًا بنشاط ثالث، ما يضر بصحة عقلك.

- يؤثر الهاتف على الأداء الإدراكي:

تؤثر الهواتف على صحتنا بطرق مختلفة، لا يمكن أن يؤثر استخدام الهاتف فقط على صحة الدماغ وأنماط النوم والحدة العقلية والمهارات الاجتماعية والعاطفية، ولكن تقل القدرة المعرفية بشكل كبير عندما يكون الهاتف في متناول اليد، حتى عندما يكون الهاتف مغلق.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن يجعل الجسم في حالة من التوتر واليقظة المفرطة، مما يستنزف كثير من الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، تدهور الأداء عندما يتم تحويل الانتباه والذاكرة باستمرار بطرق تمنع التركيز، لذا ينصح بعدم استخدام هاتفك أثناء القيام بمهام آخر.

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