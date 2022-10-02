توقعات الأبراج وحظك اليوم 2-10: تحسن مادي.. ويوم مميز وتحذير لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

- برج الحمل :

عاطفياً: تسيطر عليك رغبة تأجيل مقابلة شريك حياتك.

مهنياً: تحتاج أخذ قسط من الراحة والسفر لتغيير روتينك اليومي.

ماديًا: حاول التخلص من التوتر والطاقة السلبية والتحلي بالصبر والهدوء قدر الإمكان.

- برج الثور:

عاطفياً: تشعر بالمشاحنات والمشاكل مع شريك حياتك.

مهنياً: سوف تجني ثمار تعبك ومجهودك الفترة الماضية في عملك.

ماديًا: تمر بأزمة مالية تجعلك تشعر بالضيق.

-برج الجوزاء:

عاطفياً: عليك التحكم في انفعالاتك مع شريك حياتك.

مهنياً: عليك الحذر من أصدقائك في العمل قد يحاولون إيقاعك في الأخطاء.

ماديًا: حاول أن تقوم بترتيب أفكارك أولاً لتصل إلى نتائج مبهرة.

- برج السرطان:

عاطفياً: عليك التفكير جيداً قبل اتخاذ أي قرار.

مهنياً: عليك طلب أجازة من عملك، لأخذ قسط من الراحة لاستعادة نشاطك وصحتك.

ماديًا: ترغب فى القيام بمشروع جديد لزيادة دخلك.

- برج الأسد:

عاطفياً: تقضي يوم مميز مع شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بعدم التركيز وتشتيت الذهن في العمل.

ماديًا: عليك التفكير جيدا في إيجاد حلول للحصول على الأموال.

- برج العذراء:

عاطفياً: تشعر بالإعجاب نحو شخص ما في عملك.

مهنياً: عليك التركيز لإنجاز مهام عملك.

ماديًا: تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.

- برج الميزان:

عاطفياً: عليك تقديم بعض التنازلات لشريك حياتك.

مهنياً: تشعر بالإحباط بسبب مهام عملك الكثيرة.

ماديًا: ستتحسن الأحوال المادية لديك.

- برج العقرب:

عاطفياً: تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك.

مهنياً: تؤتي ثمار جهودك في العمل.

ماديًا: تحصل على مكاسب مالية.

- برج القوس:

عاطفياً: تشعر بطاقة كبيرة تساعدك في التفكير جيداً بشأن علاقتك بشريك حياتك.

مهنياً: تشعر بالتوتر نتيجة مشاكل العمل مع زملائك.

ماديًا: تتحسن جميع أحوالك المالية، لذلك احذر من الحسد.

- برج الجدي:

عاطفياً: تواجه بعض المشاكل مع شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة لذلك عليك استغلالها في التقدم في عملك.

ماديًا: تفكر في إيجاد مصدر دخل أخر.

- برج الدلو:

عاطفياً: تستعد لترتيب نزهة مع شريك حياتك.

مهنياً: تستمتع هذه الفترة بتنفيذ أفكارك.

ماديًا: تنفق أموالا كثيرا على التسوق، كن حذرا وتصرف بحكمة.

- برج الحوت:

عاطفياً: تشعر بالغضب من تصرفات شريك حياتك معك.

مهنياً: يصعب على زملائك التعامل معك في العمل.

ماديًا: لتحسين وضعك المادي، تفكر في السفر إلى دول أخرى.