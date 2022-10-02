طلت بالأبيض.. سالي عبد السلام بفستان زفاف ساحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل



نشرت الإعلامية مفيدة شيحة، بث مباشر للعروس الإعلامية سالي عبد السلام قبل بدء حفل زفافها بجانب العريس مؤمن.



حيث ظهرت مرتدية فستان زفاف سك بصيحة " اوف شولدر" مزود بالتطريز الفاخر، من تصميم المصمم اللبناني نيكولا جبران.



واعتمدت على مكياجًا بألوان النيود، مع الميك اب ارتيست دينا راغب.



واختارت أن تترك الشعر ويفي ومنسدلًا من الجنب على الكتفين.



ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية تمثلت في أقراط، وأساور وخاتم.



ونالت الإطلالة العديد من التعليقات المباركة والتي تبرز إعجابهم وشملت ما يلي " يا جمالك يا سالي"، " جميلة جدا"، " يا قلبي على جمالها".