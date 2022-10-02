طريقة عمل العيش الفينو للشيف حسن.. وصفات سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تصدرت طريقة عمل العيش الفينو للشيف حسن، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ساعات من استقبال اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، إذ تبحث العديد من ربات المنازل عن أسرع وأدق وأوفر طريقة لعمل خبز الفينو في المنزل بدلًا من الشراء، للتوفير وضمان الجودة.

طريقة عمل العيش الفينو للشيف حسن

وكان الشيف حسن، قدم مرارًا وتكرارً وصفات سهلة وسريعة لعمل العيش الفينو، لتوفير الوقت والجهد والمال أيضًا.

طريقة عمل العيش الفينو للشيف حسن

المكونات:

500 جم دقيق (2 كوب ونصف)

10 جم خميره فورية

2 جم محسن خبز

10 جم سكر

10 جم لبن بودر

10 جم زبدة

275 مل ماء

5 جم ملح

صفار بيضة

سكر

ملح

قهوة مركزة

لبن

خلط المكونات

1- في البداية اخلطي الدقيق والخميرة ومحسن الخبز والسكر ولبن البودر والزبدة والماء جيدًا في وعاء عميق.

2- ضيفي الملح، واخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات سويًا.

3- تُقطع العجينة إلى كرات، ونضغط عليها باليد.

4-غلفيها بكيس بلاستيك حتى تختمر للمرة الأولى

5-احضري صاج، ورشيه بالدقيق، وضعي العجينة المختمرة.

6- نشكلها إلى أصابع فينو، ونقوم بلفها «رول».

7- غلفي أصابع الفينو بكيس بلاسيتك واتركيه حتى يختمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة.

8- على الجانب الآخر، احضري بولة واخلطي بها صفار البيض، مع السكر والفانيليا والقهوة والملح والحليب جيدًَا.

9- باستخدام بخاخ ماء يرش وجه الفينو بالخليط السابق.

10- ادخلي الفينو الفرن وانتظري حتى تمام النضج، ويقدم طازجًا.