الامارات | أغذية يجب تجنبها للحد من «الكوليسترول الضار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصت الجمعية الألمانية للتغذية الأشخاص الذين يعانون ارتفاع قيم الكوليسترول الضار (LDL) في الدم بتجنب الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المشبعة، والتي توجد بشكل أساسي في الأطعمة الحيوانية مثل الزبدة والجبن والقشدة واللحوم والنقانق، وفي عدد قليل من المنتجات النباتية مثل جوز الهند ودهن النخيل.

وأضافت الجمعية أنه ينبغي أيضاً الابتعاد عما يعرف بالدهون المتحولة، التي يتم تصنيعها من الزيوت، وهي توجد بشكل أساسي في الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة.

وأوصت الجمعية بتناول الأغذية التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) من خلال زيادة الكوليسترول المفيد (HDL)، وهي الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا3 كالأسماك البحرية مثل السلمون والتونة والرنجة، والأغذية الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضراوات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والمكسرات ورقائق الشوفان، بالإضافة إلى منتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم قليلة الدسم.

جدير بالذكر أن ارتفاع قيم الكوليسترول الضار (LDL) في الدم يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.