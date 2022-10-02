الامارات | 10 آلاف ألماني قتلهم الزهايمر عام 2020

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزايد عدد مرضى الزهايمر بوتيرة سريعة على مدار العشرين عاماً الماضية في ألمانيا،

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر أن 19356 شخصاً دخلوا إلى مستشفيات على مستوى ألمانيا بهذا التشخيص في عام 2020.

وتضاعف بذلك عدد المصابين بمرض الزهايمر الذين يتلقون علاجاً داخل المستشفيات في غضون 20 عاماً، حيث كان عددهم في عام 2000 يبلغ 8116 شخصاً.

وفي عام 2020 توفي إجمالاً 9450 شخصاً بسبب مرض الزهايمر في ألمانيا، وهو عدد غير مسبوق. وكان عدد الوفيات أكثر من ضعف ما كان عليه في عام 2000 الذي سجل 4535 حالة وفاة بالزهايمر.

ووفقاً للإحصائيين، فإن «خطر الإصابة بالمرض يزداد مع تقدم العمر»، فنحو 95% من المرضى المصابين في عام 2020 كانوا في عمر الـ65 أو أكثر. وتلقت الفئة العمرية لكبار السن بداية من 80 عاماً علاجاً بشكل متكرر في المستشفيات من مرض الزهايمر.