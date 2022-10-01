طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق.. بلاش تشتريه من برة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق، تعد الكلمات الأكثر بحثًا خلال الساعات القليلة الماضية، عبر محركات البحث المختلفة، إذ تبحث السيدات وخاصة الأمهات عن طرق سهلة وسريعة لتحضير اللانشون في المنزل بدلًا من الشراء، لضمان جودته ومذاقه.

طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق

ويرصد «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل اللانشون بالبيض والدقيق في المنزل بتكلفة قليلة وبجودة عالية.

طريقة عمل لانشون اللحمة بالبيض والدقيق

المقادير:

6 بيضات

5 مكعبات جبنة كريمة

4 مكعبات مرقة لحمة

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

كوب دقيق

بودرة بصل

ثوم بودرة

بابريكا

لون طعام أحمر

كوب زيت

طريقة عمل لانشون اللحمة بالبيض والدقيق

- في الخلاط الكهربائي، اضربي الجبنة والبيض والدقيق مع المرقة والزيت.

- ضيفي للخليط السابق الثوم والبصل البودرة والبابريكا والحبهان واللون الأحمر.

- ضعي الخليط السابق في كيس حراري في شكل أسطواني.

- قومي بوضع الأكياس فيما بعد في الماء المغلي، لمدة ساعة وربع، حتى تمام النضج.

- اخرجي اللانشون وضعيه بالثلاجة بعد التبريد حتى الاستخدام.

طريقة اللانشون اللحم السريعة

المكونات:

- 1/2 كيلو لحمة مفرومة ناعمة

- 4 ملاعق جبنة كريمية

- 2 بياض بيضة كبيرة

- 3 بيضات

- 3 ملاعق كبيرة بابريكا

- ملعقة ثوم مهروس

- ملعقة كبيرة بصل بودر

- ملعقة كبيرة ملح

- ملعقة كبيرة فلفل أسود

- عود قرفة

- مكعب مرقة دجاج

- 3 أوراق لورا

طريقة عمل لانشون اللحمة

- ضعي جميع المكونات السابقة، ما عدا ورق اللورا، في الكبة واضربيهم جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

- ارفعي المكونات السابقة، وضعيها بعد خلطها في أكياس بلاستيك.

- اربطي أطراف الأكياس جيدًا، ثم لفيها بورق فويل وأغلقيه بإحكام.

- ضعي الأكياس في ماء مغلي به ورق لورا، واتركيه على نار هادئة لمدة ساعة.

- أخرجي الأكياس من الماء واتركيه يبرد، ثم قطعيه شرائح.