شاهد الفيديوهات الأولى من حفل زفاف سالي عبدالسلام: كواليس التحضيرات والإطلالة النهائية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفلت الإعلامية الشهيرة، سالي عبدالسلام، بحفل زفافها اليوم، على شخص يُدعى «مؤمن»، لم تعلن عن هويته حتى الآن، وذلك عقب ساعات من إعلان خطبتها فقط.

وشارك منظم الحفلات أحمد ياسين، بالفيديوهات الأولى من حفل زفاف سالي عبدالسلام، إذ ظهرت العروس في المقطع الأول داخل غرفة التجهيزات بفستان أبيض من الستان، قبل وبعد وضع المكياج، التي تألقت به بآنامل خبيرة التجميل الشهيرة دينا راغب.

بينما ظهرت في المقطع الثاني، في اللقطة الأولى من حفل الزفاف، وهي في استقبال زوجها.

إطلالة الإعلامية سالي عبدالسلام

وظهرت الإعلامية سالي عبدالسلام بفستان زفاف بموديل التايب بيست، والأوف شولدر، من الشيفون والجوبير المُطرز، والفصوص اللامعة، بتصميم nicolasjebran، وتسريحة شعر ويفي منسدل، بتوقيع richardelboustany.

خطوبة سالي عبدالسلام

وأعلنت الإعلامية سالي عبد السلام، عن خطبتها مساء أمس، وعلقت سالي عبد السلام: «حبيتك وبحبك على طول، وهتعرفوا هو مين؟، وبيشتغل ايه؟، وكله قريب بإذن الله، بس طالبه منكم دعوات كتير قوي، بارك يارب، وبارك علينا، واجمع بيننا في خير، سكينة ومودة ورحمة وطول العمر، يارب، رزقت حبه، إن بعد الصبر جبر، أنت رزقي يا مؤمن اللهم بارك».