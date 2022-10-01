إطلالة حفل زفاف سالي عبدالسلام.. الخطوبة كانت امبارح «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شارك أحمد ياسين، منظم حفلات الزفاف، متابعيه بالصور الأولى من حفل زفاف سالي عبدالسلام، ونشر «ياسين» العديد من الصور التي جمعت بين الإعلامية وزوجها، التي لم تعلن عن هويته حتى الآن.

إطلالة حفل زفاف سالي عبدالسلام

وظهرت الإعلامية سالي عبدالسلام بفستان زفاف أنيق، بموديل التايب بيست، والأوف شولدر، جاء من الشيفون والجوبير المُطرز، والفصوص اللامعة، بتصميم nicolasjebran، ومكياج ترابي سموكي لامع، بأنامل دينا راغب، وتسريحة شعر ويفي منسدل، بتوقيع richardelboustany.

حفل زفاف سالي عبدالسلام.. الخطوبة كانت امبارح

وكانت الإعلامية سالي عبد السلام، أعلنت عن خطبتها مساء أمس، إذ شاركت متابعيها وجمهورها، صورة رفقة أحد الأشخاص، ويدعى «مؤمن»، وعبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت بفستان أبيض قصير وأنيق «وان شولدر» مع تسريحة شعر اعتادت الظهور بها دومًا.

وعلقت سالي عبد السلام: «حبيتك وبحبك على طول، وهتعرفوا هو مين؟، وبيشتغل ايه؟، وكله قريب بإذن الله، بس طالبه منكم دعوات كتير قوي، بارك يارب، وبارك علينا، واجمع بيننا في خير، سكينة ومودة ورحمة وطول العمر، يارب، رزقت حبه، إن بعد الصبر جبر، أنت رزقي يا مؤمن اللهم بارك».

وتفاعل العديد من الفنانين مع الإعلامية، إذ علقت الفنانة ريم البارودي: «اللهم بارك، اللهم آمين، ألف مليون مبروك يا عروسة، ربنا يفرح قلبك ويسعدك»، علقت الفنانة روجينا: «مبروك يا حبيبتي، ربنا يسعدكم» وأضافت الفنانة إيمان العاصي: «مبروك يا حبيبتي، ربنا يتمم على خير».