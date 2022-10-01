لايف ستايل

إطلالة حفل زفاف سالي عبدالسلام.. الخطوبة كانت امبارح «صور»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

زفاف الإعلامية سالي عبدالسلام

شارك أحمد ياسين، منظم حفلات الزفاف، متابعيه بالصور الأولى من حفل زفاف سالي عبدالسلام، ونشر «ياسين» العديد من الصور التي جمعت بين الإعلامية وزوجها، التي لم تعلن عن هويته حتى الآن. 

8a5d3092ab.jpg

6582d058b6.jpg

إطلالة حفل زفاف سالي عبدالسلام

وظهرت الإعلامية سالي عبدالسلام بفستان زفاف أنيق، بموديل التايب بيست، والأوف شولدر، جاء من الشيفون والجوبير المُطرز، والفصوص اللامعة، بتصميم nicolasjebran، ومكياج ترابي سموكي لامع، بأنامل دينا راغب، وتسريحة شعر ويفي منسدل، بتوقيع richardelboustany. 

89456decad.jpg

92f249d407.jpg

1c8725a251.jpg

5f230e9f9c.jpg

e50174c63a.jpg

bfe47397f9.jpg

حفل زفاف سالي عبدالسلام..  الخطوبة كانت امبارح 

وكانت الإعلامية سالي عبد السلام، أعلنت عن خطبتها مساء أمس، إذ شاركت متابعيها وجمهورها، صورة رفقة أحد الأشخاص، ويدعى «مؤمن»، وعبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت بفستان أبيض قصير وأنيق «وان شولدر» مع تسريحة شعر اعتادت الظهور بها دومًا. 

وعلقت سالي عبد السلام: «حبيتك وبحبك على طول، وهتعرفوا هو مين؟، وبيشتغل ايه؟، وكله قريب بإذن الله، بس طالبه منكم دعوات كتير قوي، بارك يارب، وبارك علينا، واجمع بيننا في خير، سكينة ومودة ورحمة وطول العمر، يارب، رزقت حبه، إن بعد الصبر جبر، أنت رزقي يا مؤمن اللهم بارك».

وتفاعل العديد من الفنانين مع الإعلامية، إذ علقت الفنانة ريم البارودي: «اللهم بارك، اللهم آمين، ألف مليون مبروك يا عروسة، ربنا يفرح قلبك ويسعدك»، علقت الفنانة روجينا: «مبروك يا حبيبتي، ربنا يسعدكم» وأضافت الفنانة إيمان العاصي: «مبروك يا حبيبتي، ربنا يتمم على خير». 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا