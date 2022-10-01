قد تصيبك بالإدمان.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول أجنحة الدجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

تناول أجنحة الدجاج من الوجبات المفضلة للعديد من الأشخاص، نظرًا لأنها من الوجبات السريعة الغنية بالفيتامينات، ولكن ذلك لا يمنع آثارها الجانبية التي يجهلها البعض.

طريقة تحضيرها

عادة ما تحدد الطريقة التي يتم تحضيرها بها الفوائد الغذائية والأضرار، حيث يساعد شويها أو سلقها على توفير العناصر الغذائية اللازمة منها، أما الطريقة الدارجة أكثر وهي القلي التي تزيد من آثارها الجانبية نظرًا لزيادة الدهون بها، مما يجعل جميع العناصر الغذائية الموجودة بها بلا معنى.

الإدمان

عادة ما تكون أجنحة الدجاج حجمها صغير، ما يجعلك تأكل الكثير منها دون التمكن من السيطرة على نفسك، ما يجعلك في حالة إدمان تأكل الكثير دون الشعور، وبالتالي تزيد من معدل السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، وتعرضك للعديد من المشكلات الصحية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع basic health unit.

ارتفاع نسبة الدهون

يحتوي جلد الدجاج على دهون عالية، لذا فا تعتبر أجنحة الدجاج من الأجزاء التي تحتوي على دهون زائدة، ما يجعلها تزيد من السعرات الحرارية التي تدخل إلى الجسم، وبالتالي تزيد من خطر السمنة.

زيادة الأملاح

بالرغم من أن الدجاج منخفض الصوديوم، إلا أن أغلب الطرق التي يعتمدها الأشخاص من خلال تغطيتها بالصلصة عالية الصوديوم، ما يتسبب في احتباس الماء، كما يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

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