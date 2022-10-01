بالصدفة.. امرأة تكتشف أنها تسبح وسط 3 تماسيح - ماذا فعلت؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

صُدمت امرأة بريطانية عندما اكتشفت بعد خروجها من المياه أن 3 تماسيح ضخمة كانت تسبح في مياه البحر بالقرب منها.

كانت سارة كرافن وعائلتها يقضون عطلة، ويقيمون في ساحل بلو دولفين كارافان في فيلي، شمال يوركشاير، إنجلترا.

وفقًا لصحيفة "dailystar"، التقطت السيدة البالغة من العمر 40 سنة، مقطع فيديو لشكل البحر، و لكنها اكتشفت عقب تصوير الفيديو أن هناك 3 حيوانات مفترسة تطفو على سطح المياه.

وشاركت مقطع الفيديو على صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الإجتماعي، قائلةً: "رأيت ذيولاً "تتمايل" في الماء، كل من تحدثت معهم اعتقدوا أنني مجنونة وقالوا إنهم صخور أو أو حيتان، لكن في النهاية شاهده أيضًا زوجي وطفلي".

وتابعت: "في البداية اعتقدت أن هناك اثنين ولكن بعد أعادت تصوير الفيديو مرة أخرى، رأيت واحدًا صغيرًا في المنتصف."

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