5 علامات تشير إلى تمزق المريء.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

عادة ما تظهر العديد من العلامات التي يمكن لبعض الأشخاص أن تتجاهلها، بالرغم من أنها قد تشير إلى مشكلة صحية خطيرة، بما في ذلك تمزق المريء.

ما هو تمزق المريء ؟

يعتبر من الحالات الخطيرة جدًا تحدث عادةً أثناء التنظير، وهو عبارة عن (فحص المريء باستخدام أنبوب عرض مرن) أو إجراءات أخرى يتم فيها إدخال الأدوات من خلال الفم والحلق، كما قد تحدث أيضًا، أثناء القيء الشديدة أو ابتلاع قطعة كبيرة من الطعام عالقة في المريء، وذلك وفقًا لما ذكره موقعا msdmanuals وhealthline.

علاماته

-الشعور بألم في الصدر.

- ظهور ألم في البطن.

- وقيء وقد يصل إلى القيء الدموي.

- انخفاض ضغط الدم.

- الحمى.

تشخيصه

عادة ما يتم التشخيص من خلال إجراء بعض الفحوصات التي تتمثل في، أشعة سينية للصدر والبطن، ويؤكد الأطباء التشخيص عن طريق إجراء تصوير المريء في هذا الاختبار، يأخذ الأطباء أشعة سينية أو فيديو للمريء بعد أن يبتلع الشخص سائلًا "عامل تباين" يجعل بطانة المريء مرئية في الأشعة السينية، مع العلم يجب أن يستخدموا نوعًا خاصًا من عامل التباين الذي لا يسبب تهيجًا في تجويف الصدر.

علاجه

يتم إجراء إصلاح جراحي للمريء وتصريف المنطقة المحيطة به على الفور، مع العلم قبل الإصلاح الجراحي، يعطي الأطباء مضادات حيوية واسعة الطيف للوقاية من العدوى والسوائل عن طريق الوريد لعلاج انخفاض ضغط الدم.

اقرأ أيضا:

تجنبا لحصوات الكلى.. 4 طرق تساعدك على طرد الأملاح من الجسم

متوفى ينقذ 5 أشخاص من الموت.. لن تصدق كيف حدث ذلك؟

6 أسباب تدفعك لعدم التخلص من قشور البصل والثوم

كوب شاي و4 أطعمة أخرى تحميك من السرطان.. احرص على تناولها

5 علامات تشير إلى أن شرايينك مغطاة بالدهون والكوليسترول