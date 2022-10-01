«شيماء وزوجها» توقفا عن تناول اللحوم ورفعا شعار «نباتي للأبد»: بنتنا اتولدت كده بالفطرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التوقف عن تناول اللحوم بكافة أنواعها، ربما يكون من أصعب القرارات التي يتخذها الكثير، رحلة وداع لرائحة الأكلات الشهية التي اعتدنا على صنعها وتناولها، ومذاقها الذي رافقنا لسنوات من عُمرنا، الوعكات الصحية قد تكون سببًا رئيسي، أو نزعة الرحمة والرأفة بالحيوان والطير قد تدفعك لاتخاذ هذا القرار بعدم تناول لحومهما، تتعدد الأسباب ويصل «النباتيون» لقرارهم في النهاية، وهو التوقف التام عن تناول اللحم، ورفع شعار «نباتي للأبد».

«شيماء وزوجها» توقفا عن تناول اللحوم

العديد والعديد من القصص التي تبدأ بالتوقف تدريجيًا عن تناول اللحم، أو حتى محاولات تقليد الغير، إلى أن يصلا في النهاية لتلك النتيجة، شيماء المقدم، صاحبة الـ38 عاما، دفعها زوجها للتوقف تمامًا عن تناول اللحوم والاعتماد على الأكل النباتي فقط، حتى إن طفلتهما وُلدت بالفطرة ممتنعة عن اللحوم أيضًا.

الموضوع بدأ من 2017 من عند جوزي

قرار مفاجئ من زوج «شيماء» بعدما قرر التوقف عن تناول اللحوم ومشتقات الألبان نهائيًا للاستمتاع بالصحة بدون ألم القولون أو مشاكل الكوليسترول: «قالي ده كدة صحي ومش هنمرض بالكوليسترول أو القولون، قلتله جرب مع نفسك، منع سكر، وحلويات ولحوم، واتجه بس للخضروات والنشويات، وأي حاجة من الأرض بس».

ربما محاولات إرضاء الزوج بأكلات مختلفة، مع الأطعمة الخاصة بـ«شيماء» ومراقبة نظامه الغذائي ووضعه الصحي، دفعتها للتجربة، وفقًا لحديثها لـ«هُن»: «قررت أنا كمان أدخل معاه، وأجرب وابدأ أكل الأكل الصحي النباتي، وبدأن في 2018 نحط ملح وسكر وزيت نباتي أي حاجة بمكونات نباتية، ونتعلم وصفات كمان من الناس اللي برة، ونضيف رز وخضار وشوربات، لحد فترة الحمل».

فترة الحمل تغير مسار «شيماء»

فترة الحمل ربما غيرت مسار «شيماء» التي وجدت نفسها تبحث عن الأكلات النباتية المختلفة، للحفاظ على صحتها وصحة الجنين، إلا إنها لم تهمل في إعطائه كافة المكونات الغذائية المختلفة: «كنت بديها الكفاية من البروتين، وكنت بعمل لنفسي وصفات كتير نبانية، ولما اتولدت فعلا كنت بديها كفايتها من كل العناصر لحد الإصابة بطفح جلدي»

بنتنا طلعت نباتية بالفطرة

مرض الطفلة بطفح جلدي، وهي في الثالثة من عمرها كان سبب لخضوعها لعدة تحاليل وفحوصات، ليؤكد الطبيب أنها مصابة بحساسية البروتين الحيواني: «مش هينفع تاكل اللحوم ولا منتجات الألبان، وكأنها طلعت نباتية بالفطرة».

من رحم التجربة عملنا مشروعنا

مشروع للأكلات النباتية المختلفة والشهية، كان نبتة قرار شيماء وزوجها: «اشتغلت في مجال التسويق فترة، ودشنا مشروعنا وهو الوصفات النباتية الشهية والمختلفة، زي المحاشي، وزي الخضروات وكل حاجة، وبنعملها بأعلى جودة وأسعار مميزة، ولاقى صدى كبير جدًا».