«كله من مطبخك».. 3 مقشرات سهلة للوجه تغنيك عن جلسات التنظيف

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع وجود عدد كبير من منتجات ومستحضرات التجميل من حولنا، تخشى العديد من السيدات تسرب المواد الكيميائية بداخلها، قد لا تضمن هذه المنتجات تغذية البشرة العميقة والعناية بها، بقدر الأضرار التي تتركها، ليبقى البديل الصحي هو استخدام المنتجات الطبيعية والعضوية.

وتعد مقشرات البشرة من الأمور الهامة للعناية بها والتخلص من الجلد الميت، ولصنع مقشرات الوجه بنفسك، تحتاج فقط إلى بعض المكونات الطبيعية التي قد تكون متوفرة في مطبخك الآن، فتساعد على تنظيف وجهك وترطيبه ومكافحة حب الشباب ومحاربة انسداد المسام وإضفاء هذا التوهج اللامع.

إليك 3 مقشرات سهلة للوجه، اصنعيهم بنفسك للحصول على بشرة نضرة وفقًا لموقع «BOLDSKY».

مقشر للوجه بالقهوة وزيت جوز الهند

يمنع ظهور علامات الشيخوخة.

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو أي زيت (لوز ، جوجوبا ، زيتون).

فقط امزجي المكونين لتشكيل معجون خشن الملمس، ثم ضعي المقشر على وجهك أو جسمك.

اغسليه بالماء الدافئ أو الفاتر.

اتركيه حتى يجف.

مقشر للوجه بالصبار والأرز المطحون

للبشرة شديدة الحساسية، ينظف البشرة بعمق دون ترك التهابات أو حبوب.

المكونات:

1/2 كوب من الأرز المطحون.

2 ملعقة صغيرة من سائل الصبار الطازج.

2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

تخلط المكونات المعطاة جيداً وتوضع برفق على الوجه.

اترك المقشر يعمل لمدة 5-10 دقائق على الأقل.

اغسلي المقشر بالماء الفاتر.

تجنب استخدام الصابون أو غسول الوجه لإزالة المقشر.

مقشر للوجه بدقيق اللوز والكركم

مقشر للوجه بدقيق اللوز والكركم، للبشرة المختلطة، فهو يرطب البشرة، يزيل الجلد الميت والشوائب ويمنحها توهجًا مشعًا.

المكونات:

1/2 كوب طحين لوز

1/2 ملعقة كبيرة مسحوق كركم

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة عسل

1/2 ملعقة زيت لوز

اخلط جميع المكونات لتشكيل عجينة.

استخدمي المقشر على وجهك وجسمك.

قم بالتدليك بلطف واترك المقشر يعمل على البشرة.

أزيلي المقشر باستخدام الماء البارد أو الفاتر.

اتركيه حتى يجف.

أطباء يردون على تأثير الوصفات

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة إيمان سند، استشاري الجلدية بجامعة بنها لـ«هُُن»، أن المكونات المستخدمة من الزيوت والعسل والصبار والقهوة للبشرة موصى بها، موضحة أن «زيوت البشرة تعمل على سلامة البشرة وتنظيفها وترطيبها، كما أن المواد الجافة تقشر الجلد الميت بالفعل».

كما نصح الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية باستخدام المواد الطبيعية التي لاتترك آثار جانبية سلبية على الوجه.