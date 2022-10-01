في يوم القهوة العالمي.. هذا النوع يحمي من الإصابة بالسكر ويقلل الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

«فنجان واحد من القهوة» ربما يكون قادرا على تنبيهك طيلة اليوم، أو حتى مساعدتك على استكمال الأنشطة الخاصة بك، إلا أن الإفراط قد يحول الأمر إلى مشكلات صحية كبيرة أنت في غنى عنها.

وعلى الرغم من تقدير جميع الشعوب للقهوة، إلا أن الكثير قد يعاني من مشاكلها الصحية التي لاتنتهي حال الإفراط فيها.

فالقهوة من المنبهات القوية التي لا غنى عنها في الحياة اليومية لدى ملايين الأشخاص، حتى إن خصص لها اليوم، الأول من أكتوبر بكل عام، يومًا عالمي لها.

وتصدر يوم القهوة العالمي 2022، محركات البحث على مدار الساعات الماضية، بالتزامن مع إحيائه اليوم.

هذا النوع من القهوة يحمي من الإصابة بالسكر ويقلل الوزن

وعلى الرغم من احتفاء الكثير بالقهوة المعتادة، إلا أن القهوة الخضراء تعد الأكثر فائدة منها، إذ تترك فوائد متعددة للصحة والجسم حال الاعتدال في تناولها، وفقًا لما ذكرته الدكتورة نورا حسب الله اخصائية التغذية العلاجية لـ «هُن».

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية، أن القيمة الغذائية الموجودة فيها لا تحتوي على سعرات حرارية عالية، ما يجعلها اختيار الكثير ممن يتبع الحميات الغذائية، فضلًا عن احتوائها على الفيتامينات ومضادات الأكسدة.

فوائد القهوة الخضراء

وأوضحت «نورا»، أن للقهوة الخضراء العديد من الفوائد وعلى رأسها نزول الوزن، وتقليل الكوليسترول، والحماية من الإصابة بالسكر النوع الثاني، فضلًا عن المساهمة في التنحيف: «الكافيين بيقلل في الوزن وبيحرق، خاصة إنها طبيعية 100% ولا تتعرض لعوامل الحرارة والتحميص والتحمير».

وعن الكمية الكافية التي يفضل تناولها أوضحت إنه يجب ألا تزيد عن 400 مجم كافين في اليوم: «أخرك 4 فناجين».