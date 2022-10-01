لايف ستايل

في يوم القهوة العالمي.. هذا النوع يحمي من الإصابة بالسكر ويقلل الوزن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - سمر حسين - صحة

القهوة

«فنجان واحد من القهوة» ربما يكون قادرا على تنبيهك طيلة اليوم، أو حتى مساعدتك على استكمال الأنشطة الخاصة بك، إلا أن الإفراط قد يحول الأمر إلى مشكلات صحية كبيرة أنت في غنى عنها. 

وعلى الرغم من تقدير جميع الشعوب للقهوة، إلا أن الكثير قد يعاني من مشاكلها الصحية التي لاتنتهي حال الإفراط فيها. 

فالقهوة من المنبهات القوية التي لا غنى عنها في الحياة اليومية لدى ملايين الأشخاص، حتى إن خصص لها اليوم، الأول من أكتوبر بكل عام، يومًا عالمي لها. 

وتصدر يوم القهوة العالمي 2022، محركات البحث على مدار الساعات الماضية، بالتزامن مع إحيائه اليوم.

29933b07fa.jpg

هذا النوع من القهوة يحمي من الإصابة بالسكر ويقلل الوزن

وعلى الرغم من احتفاء الكثير بالقهوة المعتادة، إلا أن القهوة الخضراء تعد الأكثر فائدة منها، إذ تترك فوائد متعددة للصحة والجسم حال الاعتدال في تناولها، وفقًا لما ذكرته الدكتورة نورا حسب الله اخصائية التغذية العلاجية لـ «هُن».  

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية، أن القيمة الغذائية الموجودة فيها لا تحتوي على سعرات حرارية عالية، ما يجعلها اختيار الكثير ممن يتبع الحميات الغذائية، فضلًا عن احتوائها على الفيتامينات ومضادات الأكسدة.

e329b6c108.jpg

فوائد القهوة الخضراء 

وأوضحت «نورا»، أن للقهوة الخضراء العديد من الفوائد وعلى رأسها نزول الوزن، وتقليل الكوليسترول، والحماية من الإصابة بالسكر النوع الثاني، فضلًا عن المساهمة في التنحيف: «الكافيين بيقلل في الوزن وبيحرق، خاصة إنها طبيعية 100% ولا تتعرض لعوامل الحرارة والتحميص والتحمير».

وعن الكمية الكافية التي يفضل تناولها أوضحت إنه يجب ألا تزيد عن 400 مجم كافين في اليوم: «أخرك 4 فناجين». 

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا