"لسبب غريب سيدة قالت لركاب الطائرة كلنا هنموت".. ماذا حدث لهم بعد ذلك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في موقف غريب للغاية، شهدت إحدى الطائرات تقييد امرأة على متن طائرة تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" متجهة إلى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، وتكبيل يديها بعد صراخها في الركاب، قائلة: "سنموت جميعًا!".

ووفقا لما جاء في صحيفة dailymail البريطانية، قالت شركة الطيران إن "أحد الركاب المشاغبين" أحدث اضطرابًا على متن رحلة تغادر ميامي، مما أجبر الطائرة على التحول إلى مطار إل باسو، حيث احتجزت سلطات إنفاذ القانون المحلية المرأة.

وقال دانييل ليون ديفيس، أحد الركاب على متن الطائرة، إن المرأة وقفت في الممر الأمامي للطائرة وهي تصرخ، "توبوا! الفداء قادم"، حيث حاولت بعد ذلك استعجال الركاب قبل أن تتمكن المضيفات من تقييد يديها وإبلاغ الشرطة.

ويظهر مقطع فيديو من داخل الطائرة لحظة وصول رجال إنفاذ القانون ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث لتفتيش الطائرة والسماح لها بالإقلاع.

وفي الفيديو، يمكن سماع مضيفة طيران تتحدث باللغة الإسبانية للركاب وهي تنبههم إلى أن الشرطة المحلية ستأتي على متن الطائرة لنقل المرأة بعيدًا.

وقال المتحدث باسم أمريكان إيرلاينز، ديريك وولز، إن الطائرة غادرت بالفعل مدينة تكساس.

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