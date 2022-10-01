طلبت وجبة من مطعم ففوجئت بمفاجأة غير متوقعة داخل ساندوتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

فوجئت امرأة تدعى جوان أوليفر، عندما وجدت أكثر من 543 دولارًا نقدًا في وجبة "كنتاكي فرايد تشيكن"، وفقًا لموقع "food.ndtv"

بدأت القصة، عندما قررت السيدة جوان، وهي من سكان جاكسون ، بولاية جورجيا، جنوب شرق الولايات المتحدة، الذهاب إلى كنتاكي لتناول وجبة سريعة بالقرب من مكان عملها.

وفوجئت بالعثور على مبلغ كبير من النقود أسفل الساندوتش، أبلغت جوان الشرطة على الفور عن هذا المبلغ الضخم.

وأضافت الإدارة: "بعد التحقيق، اتضح أن الإيداع اليومي للمطعم قد وُضِع بطريق الخطأ داخل الوجبة".

ونُشرت الشرطة في جاكسون الحادث على موقع "فيسبوك".

وقال مدير المطعم لـ أوليفر: "شكرًا لك على فعل الشيء الصحيح وتذكيرنا بوجود أشخاص طيبين وصادقين مثلك، سيكون العالم مكانًا أفضل".

كما أعاد لها تكلفة الوجبة، ومنحها وجبًة مجانية أيضًا.

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