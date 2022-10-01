"عمر الشقي بقي".. حارس حديقة حيوان ينجو بأعجوبة من تمساحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نجا حارس حديقة حيوان يدعى شون لو كلوس البالغ من العمر 68 عامًا بأعجوبة من الموت، بعد أن شن تمساح طوله 5 أمتار هجومًا عليه أمام السائحين.

وتعرض معالج التمساح لهجوم شرس أثناء جلوسه على ظهره الذي يبلغ وزنه 660 كيلوجرامًا قبل أن يهاجمه آخر أيضًا.

وعانى لو كلوس من عضة مروعة من أنثى التمساح " يوليو" وبعد ذلك هجم عليه" نيلي" ويدعى هانيبال في مزرعة كوازولو ناتال في جنوب إفريقيا، وفقا لموقع " dailystar".

وحاول المعالج أن يدافع عن نفسه بعيدًا عن أسنان الوحش التي يبلغ طولها 12 سنتيمتر والتي غرزت في فخذه.

وبعد أن حرك حارس التمساح جسده بعيدًا ألقاه على الأرض قبل أن يهرب بجروح شديدة.

وكان شون قد أطعم هانيبال دجاجة لإرضائه بينما كان يؤدي "خدعة الحفلة" المتمثلة في الجلوس على ظهر هانيبال للجمهور، حتى هاجمه التمساح "يوليو" و"نيبال" الذي كان يجلس فوقه.

وبعد ذلك قفز شون في حالة من الذعر إلى الوراء، بعد أن أصيب بجرح في ساقه سيجعله يعرج لمدة 11 شهرًا.

وصرخ العشرات من السائحين في حالة صدمة خلال الهجوم الذي كان من المحتمل أن يكون مميتًا في منطقة Crocodile Creek السياحية في جنوب إفريقيا.

وتعد حديقة الزواحف الشهيرة الواقعة على سهل فيضان نهر Utongati شمال ديربان موطنًا لـ 6000 تمساح وثعبان.

وقال متحدث باسم Crocodile Creek لصحيفة جنوب أفريقيا: "كان لدى شون فتحتان كبيرتان في أسنانه لكنه خياطهما بنفسه وعاد إلى العمل في غضون 20 دقيقة.

وتابع: "هذه هي المرة الأولى التي يعض فيها هانيبال معالجًا".

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