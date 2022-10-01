معرض الجيزة للمدارس والمشغولات اليدوية: صناعة مصرية 100%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

انطلق معرض محافظة الجيزة للأدوات المدرسية ودعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها، أمس الخميس، تيسيرًا على أولياء الأمور، بأسعار أقل.

وتقول الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، إن المعرض فرصة للسيدات لعرض منتجاتهم "الهاند ميد"، إذ يأتي تحت رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وبالتنسيق مع جمعية زوجات ضباط الشرطة بنادي النيل لضباط الشرطة، والذى يستمر حتى مساء اليوم، ومتاح للمواطنين من خارج النادي.

وأضافت لـ"الخليج 365"، أنّ الدكتور رشا كامل رئيس مجلس جمعية زوجات ضباط الشرطة تواصلت مع المحافظة لعرض الفكرة وإقامة المعرض، تسهيلا على أولياء الأمور في شراء لوازم الدراسة بأسعار أقل".

وتابعت أن المحافظة تُجهز كل شهر معرضًا، ولكن هذا اليوم له طابع خاص، إذ إنه متعلق بقدوم العام الدراسي الجديد، مؤكدة احتمالية مد فترة المعرض حتى غدا السبت.

وتوضح الدكتورة رشا كامل رئيس جمعية زوجات الضباط، أن المعرض هدفه تخفيف العبء على الآباء، غير إن ما يميزه هو المشغولات اليدوية بصناعة مصرية 100%.

وأشارت إلى المعرض يقام بمشاركة 30 عارضًا من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف، لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة

وأضافت: "إحنا بنحاول نحمي تراثنا المصري من أجل الأجيال القادمة، علشان أولادنا مينسوش العادات والتقاليد المصرية، مثل المشغولات النوبية، والسودانية، وفلسطنين"، متابعة أن يشارك في المعرض جنسيات مختلفة.

وتابعت: "الصناعات اليدوية بنصنعها من أبسط شيء مثل الزجاجات، والخيش، على سبيل المثال زجاجات البلاستك مثل علب العصير، يتم إعادة استخدمها مرة أخرى ويزينها بأقل تكلفة.. إحنا بنعود الشباب على الابتكار من أقل شيء وبطريقة غير مكلفة، ولدينا فكر رائع من الشباب".

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