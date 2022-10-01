رجل يُجبر على ابتلاع 63 ملعقة.. سنتدهش من السبب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

استخرج الأطباء في مظفرناجار بولاية أوتار براديش، الهند، 63 ملعقة فولاذية من معدة رجل يبلغ من العمر 32 سنة.

وقد استغرقت العملية ساعتين لإزالة الملاعق من بطن الرجل.

وأجرى الأطباء العملية بعد العثور على أجسام تشبه المعادن في معدة الرجل الذي يدعي" فيجاي كومار" في تقارير الأشعة السينية بالمستشفي.

قال فيجاي، أنه أُجبر على تناول الملاعق عندما أدخله أفراد عائلته إلى مركز لعلاج الإدمان قبل عامين، وفقًا لما ورد في "indiatoday".

قال الدكتور راكيش كورانا، الذي أجرى العملية، "عند سؤاله، اعترف بأنه أُجبر على ابتلاع الملاعق."

بينما لا يزال المريض فاقدًا للوعي وفي وحدة العناية المركزة بعد الجراحة، قال ابن شقيقه الذي يدعي "أجاي تشودري": لقد أحضرنا عمي إلى هنا في المستشفى، حيث اشتكى من آلام شديدة في المعدة وتم تشخيصه بوجود ملاعق عديدة في معدته".

وفقًا للمسؤولين، حتى الآن لم يتم تسجيل أي شكوى للشرطة في هذا الأمر.

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