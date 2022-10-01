سخر من جلدها الداكن.. سيدة تنتقم من زوجها بطريقة غير متوقعة - ماذا فعلت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هوس الشعب الهندي بالجلد "الفاتح" ليس جديدًا، يثبت سبب استمرار وجود كريمات وتقنيات تفتيح البشرة في السوق أن هذا الأمر لم ينته بعد.

وتفضل العائلات التي تبحث عن عرائس مناسبين لأبنائها فتيات ذات بشرة فاتحة، وبسبب هذه المعايير السخيفة للجمال في الهند، قد يعني هذا الكثير من الصدمة والتوتر للنساء.

وفي بعض الأحيان، يمكن أن يأخذ هذا الهوس بالجلد الفاتح منعطفًا قبيحًا، وهو ما حدث مع زوجين من مقاطعة تشاتيسجاره، وفقا لموقع indiatimes.

وفي منطقة دورج في تشاتيسجاره، يُزعم أن امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا استخدمت فأسًا لقتل زوجها لأنها سئمت من تهكمه المستمر على بشرتها الداكنة، وفقًا للسلطات.

واعتقلت الشرطة السيدة سانجيتا سونواني بتهمة قتل زوجها أنانت سونواني (40 عاما) في قرية أمليشوار، حسبما قال ديفانش راثور، ضابط شرطة فرعية (منطقة باتان).

وبحسب التحقيقات، اعتاد الضحية السخرية من زوجته بشأن بشرتها الداكنة ووصفها بأنها قبيحة، وادعى أن الزوجين قد تجادلوا في السابق حول هذه القضية عدة مرات.

ويُزعم أن سانجيتا هاجمت زوجها بفأس موجودة في المنزل وقتلته عندما كانت غاضبة من حديثه عن بشرتها، كما زعم أن المرأة قطعت الأعضاء التناسلية للضحية.

وقال المسؤولون إن المتهمة حاولت تضليل العدالة في اليوم التالي، بالقول إن شخصًا ما قتل زوجها لكنها اعترفت لاحقًا بارتكاب الجريمة أثناء استجواب الشرطة، وقالت إن الضحية تزوج المتهمة بعد وفاة زوجته الأولى، وتم تم حجز المرأة بموجب المادة 302 (جريمة قتل) وأحكام أخرى، ويجرى التحقيق معها.

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