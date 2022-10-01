في اليوم العالمي لكبار السن.. تعرف على تفاصيل دورة «رفيق المسن»: شرط واحد للتقدم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في الأول من أكتوبر كل عام، يجرى الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، وذلك حسبما نظمت منظمة الأمم المتحدة، حيث تهتم خلاله لجان المنظمات غير الحكومية المعنية بالشيخوخة في عدد من دول العالم، بوضع نهج فريد ومتكامل لهذه القضية الإنسانية التي يتم خلالها رفع درجات الوعي بكيفية تقديم الرعاية الصحيحة والمطلوبة للمسنين.

إطلاق دورة «رفيق المسن» للتعامل مع المسنين

وبالتزامن مع اليوم العالمي للمسنين والاهتمام بشؤونهم الاجتماعية والإنسانية، أطلق المعهد القومي لعلوم المسنين بمحافظة بني سويف، دورة تدريبية مؤخرًا، حملت عنوان «رفيق المسن»، ويتم خلالها تدريب المتقدمين على عدد من الأمور الخاصة بالتعامل الصحيح مع كبار السن على المستويات المختلفة، وهو ما كشف عنه، سمير نبيل، مدير شؤون الدراسين بالمعهد، خلال حديثه لـ«هن».

تفاصيل دورة «رفيق المسن»

وأوضح «نبيل» خلال حديثه، أنه تم الإعلان عن الدورة التدريبية قبل عدة أيام، استعدادًا لليوم العالمي للمسنين، وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، والتي من المقرر أن تستمر مدتها من 4 إلى 5 أسابيع، وتبلغ تكلفتها 1200 جنيهًا فقط لا غير، مشيرًا إلى أنه بعد اجتياز تلك الدورة، يجرى توزيع الحاصلين عليها على دور المسنين بمختلف المحافظات للعمل بها.

ويشترط على المتقدم للدورة التدريبية «رفيق المسن»، الحصول على مؤهل دراسي عالٍ.

وخلال دورة «رفيق المسن» يتم تدريب المتقدمين على عدد من الجوانب المهمة للتعامل مع كبار السن في الدور المختلفة، والتي تشمل:

1- كيفية المعاملة مع المسن.

2- التعرف على الطرق السليمة لعلاجه.

3- تعلم أساليب المعاملة الحسنة والصبر والإنصات الجيد له.

4- تعليم المتقدم كيفية التحلي بالصبر، من النواحي الحقوقية، والمرضية، والجسدية، والقانونية للمسن.

جدير بالذكر أنه يتم تلقي الدورة التدريبية على أيادي عدد من أساتذة التغذية، والرياضة، والشؤون القانونية، وكذلك الأمراض المزمنة، وذلك حسب سمير نبيل.