يوم القهوة العالمي 2022.. 10 أضرار عند الإفراط في تناولها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد القهوة من المنبهات القوية والمشروبات التي لا غنى عنها في الحياة اليومية بالنسبة لملايين الأشخاص حول العالم، ونظرًا لأهميتها تم تخصيص تاريخ محدد للاحتفال بها عالميًا، وهو الأول من أكتوبر بكل عام، وعلى الرغم من فوائدها الصحية الكبيرة، إلا أننا نستعرض أبرز أضرار الإفراط في تناولها بـ يوم القهوة العالمي 2022.

وعلى مدار الساعات الماضية، تعددت عمليات البحث عن يوم القهوة العالمي 2022، عبر المحرك الشهير «جوجل»، وذلك بالتزامن مع إحيائه اليوم.

في يوم القهوة العالمي 2022.. تحذير من الإفراط في تناولها

وبالتزامن مع يوم القهوة العالمي، نوضح أبرز أضرار الإفراط في تناولها عدة مرات يوميًا، وذلك حسب ما كشفت رنا عامر، خبيرة التغذية، خلال استضافتها مع الإعلامية رضوى الشربيني، ببرنامجها «هي وبس»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

وخلال حديثها حذرت خبيرة التغذية العلاجية من الإفراط في تناول القهوة بشكل متكرر على مدار اليوم، لأنها قد تؤدي إلى الشعور بالعديد من الأزمات الصحية.

أضرار الإفراط في تناول القهوة

وفي يوم القهوة العالمي 2022، تتمثل أبرز أضرار الإفراط في تناولها بالآتي:

1- رفع هرمون الكورتيزول، ما يسبب الشعور بالتوتر، وبالتالي تحدث زيادة في الوزن.

2- عدم انتظام ضربات القلب.

3- اضطرابات في الهرمونات.

4 - التعرض لنوبات من القلق.

5 - الشعور بالدوار.

6 - حدوث إسهال.

7 - الشعور بالعطش بشكل كبير.

8- الأرق.

9- الصداع.

10- الشعور بالعصبية الزائدة.

الاحتفال بيوم القهوة العالمي

وفي الأول من أكتوبر من كل عام، يتم الاحتفال بيوم القهوة العالمي، وذلك لكونها من أكثر المشروبات شيوعًا وانتشارًا على مستوى العالم، إذ يقبل الملايين من الأشخاص بمختلف بلدان العالم على تناولها كمادة منبهة قوية، لاحتوائها على نسب عالية من مادة الكافيين.