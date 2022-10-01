قصة الفستان الأحمر مع منى الشاذلي.. اتصمم في 13 سنة ويشمل ثقافة 47 دولة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصدرت الإعلامية منى الشاذلي محركات البحث على مدار الساعات الماضية، وذلك بعد استضافتها لمصممة الأزياء البريطانية المدعوة «كيرستي ماكلاود»، صاحبة قصة الفستان الأحمر، التي أثارت إعجاب وكذلك اندهاش العديد من المتابعين، الذين اهتموا بالتعرف على تفاصيلها خلال عرض الحلقة.

وسرعان ما تم البحث عن حلقة الإعلامية منى الشاذلي، للتعرف على قصة الفستان الأحمر، التي استعرضتها خلال حلقة مساء الخميس، ببرنامجها «معكم»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

تفاصيل حلقة منى الشاذلي وقصة الفستان الأحمر

وخلال حلقة برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، كشفت مصممة الأزياء البريطانية عن قصة الفستان الأحمر، موضحة أنها فكرة مشروعها الذي تبنته، لنشر رسالة سلام أمام العالم أجمع من خلاله، حيث شارك في تجهيزه عدد من السيدات المصريات بمدينة سيناء.

وتضمنت فكرة مشروع الفستان الأحمر، تصميمات شملت ثقافة أكثر من 47 دولة بمختلف أنحاء العالم، وذلك خلال جولة خاصتها المصممة البريطانية على مدار 13 عامًا، حتى تتمكن السيدات بالتعبير عن أنفسهن من خلال الرسم والتطريز عليه بثقافاتهن المختلفة، وهو ما نجحن به أكثر من 300 سيدة.

مصممة الأزياء تكشف عن تفاصيل تجوالها بالفستان الأحمر

وفي أثناء لقاءها مع الإعلامية منى الشاذلي، تحدثت «ماكلاود» عن تجوالها بالفستان بعدد من الدول، والتي ذكرت أبرزها إلى أوكرانيا، والعمل مع عدد من السيدات بها بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، موضحة مشاركتهن المميزة بالتصميم على الفستان، والتي اعتزت من خلالها بزهرة عباد الشمس، التي تعد من تقاليد الثقافة بالبلاد.

وخلال الحلقة أعلنت مصممة الأزياء البريطانية، أن الفستان الأحمر قد اكتمل تطريزه مؤخرًا، وأدى توصيل رسالته إلى العالم من خلال لمسات المئات من السيدات بمختلف الدول.