في يومها العالمي.. فوائد سحرية لتناول القهوة «مهمة لأصحاب هذه المتلازمة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

نظرًا لاعتبارها المشروب الأكثر شيوعًا على مستوى العالم، والتي يقبل على تناولها ملايين الأشخاص، يتم الاحتفال بها عالميًا في الأول من أكتوبر من كل عام، وذلك لمدى الأهمية الكبيرة التي تمثلها القهوة نظرًا لاحتوائها على العديد من العناصر المهمة لصحة الجسم.

ووفق ما ذكرت صحيفة nationaltoday، فإن حبوب البن تنتشر في جميع أنحاء العالم منذ أكثر من 600 عام، ويعد تحضيرها للاستهلاك اليومي من أكثر الأمور إقبالًا دوليًا، فإلى جانب تناولها كمشروب، إلا أن للقهوة العديد من الاستخدامات اليومية، والتي تدخل في تحضير المشروبات والحلويات وحتى بعض أنواع الأدوية، بل إن بعض الحضارات القديمة استخدمتها كعملة لأهميتها المثلى.

أبرز فوائد تناول القهوة

وفي يومها العالمي، كشفت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد بحوث التكنولوجيا والغذاء، خلال حديثها لـ«هن»، عن أبرز الفوائد الصحية لتناول القهوة، وذلك لكونها غنية بالعديد من مضادات الأكسدة وبعض المركبات المهمة لصحة الجسم.

وتتمثل هذه الفوائد في الآتي:

- تقي من الإصابة بالسرطان لاحتوائها على نسب عالية من مضادات الأكسدة.

- تحتوي القهوة الخضراء على نسب عالية من مركب «الهايدروكلورنيك أسيد»، الذي يقلل من امتصاص الدهون، وبالتالي يساهم في فقدان الوزن.

- تعد القهوة مهمة أيضًا لمرضى متلازمة مقاومة الأنسولين.

- ترتبط بخفض معدلات التعرض للاكتئاب.

معدل شرب القهوة يوميًا

وعلى الرغم من تعدد فوائدها، إلا أن خبيرة التغذية نصحت بضرورة عدم الإفراط بها، وألا يزيد معدل تناولها اليومين عن كوبين فقط، وذلك لتجنب التعرض لنتائجها السلبية على الصحة أيضًا، لاحتوائها على نسب عالية من الكافيين.