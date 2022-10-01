طريقة بسيطة لإصلاح أرضية الباركيه بنفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمكن أن تتلف الأرضيات الباركيه المطلية بالورنيش جراء الخدوش الصغيرة والانبعاجات ولكن غالبا هذه ما تكون المشكلات التي يمكن أن تحلها بنفسك بدلا من اللجوء لمتخصص.

ولحل المشكلة يجب أولا إزالة الأوساخ المحشورة في الانبعاج وفي المنطقة المحيطة. ثم قم بإذابة الشمع الملون وامزجه ليلائم لون الخشب.

ثم املأ الانبعاج النظيف بالشمع المذاب. وزل أي شمع زائد بسكين صغير. ويمكن إزالة الشحم عن المنطقة التي تم إصلاحها وغلقها مجددا بقلم ورنيش نظيف.

وبعد خمس دقائق من المفترض أن تكون المنطقة قد جفت. ثم يمكن استخدام سنفرة لتلمع الأرض مجددا.

بعد ظهور "خوستا 2".. 4 فيروسات خطيرة تهدد العالم حاليا

ما الفرق بين البيرفيوم والأو دو تواليت؟

نوع من الطعام يقضي على "النعاس أثناء النهار"

مواليد 4 أبراج الأكثر تناقضا من غيرهم.. أبرزهم "الجوزاء"

قبل تناولها.. اعرف النسب الصحية لـ"حلاوة المولد" والسعرات الحرارية لكل قطعة