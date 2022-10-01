كيف تحافظ على طعامك طازجا لأطول فترة ممكنة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يرغب الجميع في الحصول أفضل أطعمة طازجة لأنفسهم ولأسرهم، ولكن ليس كل شخص لديه الوسائل للذهاب إلى التسوق كل يوم.

لهذا السبب نواجه صعوبة في الحصول على الطعام طازجاً، ولكن هنا نستعرض لكم كيفية الحفاظ على طعامك طازجا لأطول فترة ممكنة، بحسب ما ورد في موقع "Brightside".

1- تخزين الحليب:

إذا كانت لديك كميات كبيرة من الحليب، ومضطر إلى السفر، لا تقلق، فلن يفسد، يمكنك تخزينه في الفريزر، ولكن اسكب بعض منه قبل التخزين لأن حجمة يزيد في الفريزر ويخزن لمدة لا تزيد عن 4 إلى 6 أسابيع.

2- تخزين البيض:

في بعض الأحيان لا يمكننا استهلاك كل البيض أو نأكل البياض ونرمي الصفار، ولكن هناك طريقة لاحتفاظ به وهي وضعه في مكعبات الثلج في الفريزر مع إضافة القليل من الملح أو السكر، فسيحافظ ذلك عليها واستخدامها عند الحاجة.

3- تخزين كميات من الصلصة:

تحتاج الكثير من ربات البيوت إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من الصلصة، حيث تسهل عليها الطبخ، فقومي بصب الصلصة في كيس بلاستيك يكون محكم الغلق واتركيه ساعة حتي يبرد، وبعد ذلك ضعيه في الفريزر.

4- تخزين الخس:

تعاني جميع السيدات بسبب أن أوراق الخس تذبل بسرعة، فيمكنك وضعها في منشفة ورقية وستحافظ عليه لأطول فترة ممكنة، وسيبقى طازجاً وهشاً لمدة أسبوع إذا قمتي بلفه فستمتص الرطوبة الزائدة في المنشفة ولن تدع الأوراق تذبل.

5- تخزين التفاح:

عادة ما يظل التفاح طازجاً لفترة أطول من الفواكه الأخرى، ولكن إذا وضعتها في الثلاجة فستحتفظ بمذاقها لفترة طويلة، ولكن لا يحب السماح بلمس بعضهم البعض فيمكن أن يتسبب في حدوث العفن فقم بلف كل واحدة في ورقة وضعها في الثلاجة.

6- تخزين الجزر:

أثبتت الدراسات أن تخزين الجزر في الرمل يقلل من تبخر الماء الموجود به ومنع العفن.

7- الجبن والزبادي:

يمكن الاحتفاظ بهم عن طريق قبلها رأساً على عقب فسيخلق هذا فراغاً بداخل يمنع حدوث البكتيريا.

8- البصل الأخضر:

يمكن الاحتفاظ بنضارته أطول فترة ممكنة عن طريق وضعه في كوب مملوء بالماء ستظل تنمو وتبقى طازجاً.

9- الخضروات الورقية:

من الأفضل وضعها في عبوات زجاجية حيث يعتبر هو أفضل وعاء يحافظ على البقدونس والنعناع والكرفس لمدة شهر دون أن يذبلوا.

10- الحفاظ على العسل من الأكسدة:

يمكن للعسل الاحتفاظ بخصائصه المفيدة لسنوات ولكن من المهم تخزينه بطريقة صحيحة فأفضل طريقة له هو وضعه في وعاء زجاجي داكن بغطاء محكم فالأوعية المصنوعة من المعدن أو البرطمانات المغطاة بالزنك غير مناسبة له وأيضا يفضل استعمال العسل بملعقة خشبية حتى لا يتأكسد

بعد ظهور "خوستا 2".. 4 فيروسات خطيرة تهدد العالم حاليا

ما الفرق بين البيرفيوم والأو دو تواليت؟

نوع من الطعام يقضي على "النعاس أثناء النهار"

مواليد 4 أبراج الأكثر تناقضا من غيرهم.. أبرزهم "الجوزاء"

قبل تناولها.. اعرف النسب الصحية لـ"حلاوة المولد" والسعرات الحرارية لكل قطعة