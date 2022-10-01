4 مكونات في مكياج العيون تسبب الإحمرار والالتهابات.. احذريها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تقلق صاحبات العيون الحساسة من استخدام أدوات التجميل، ما يدفع بعضهن للتخلي عنه إلى الأبد، لعدم التسبب في إحداث إحمرار والتهابات، لكن هناك بعض النصائح والحيل الصحيحة، لوضع المكياج، يمكنها الحفاظ على العيون الحساسة من التعرض للمشكلات التي قد تنتج عن بعض أدوات «التجميل».

ويوضح التقرير التالي مكونات موجودة في المكياج، يمكن أن تسبب حساسية بحسب خبراء الموضة، لموقع «ستايل كريز» المتخصص في لايف ستايل.

سبب الحساسة من المكياج

بودرة التلك

بودرة التلك تعد المكون الرئيسي لـ ظلال العيون «الأيشادو»، والتي قد يؤدي الإفراط في استخدامها إلى حدوث تهيج حول العينين.

المواد الحافظة

تحتوي جميع منتجات مكياج العيون تقريبًا على نوع من المواد الحافظة، مثل برونوبول أو دايميثيكون، والتي قد تسبب التهابًا للجلد والعين.

الصبغات

قد تسبب الصبغات المستخدمة في ظلال العيون أيضًا تفاعلات حساسية.

العطور

في أغلب الأحيان، العطور التي تستخدم في مستحضرات التجميل هي السبب الرئيسي لرد الفعل التحسسي.