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استشاري طب نفسي تحذر الأمهات: «لو كتبتي الواجب بدلا من ابنك هيطلع فاشل»

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القاهرة - سمر حسين - ماما

أم تساعد ابنتها في كتابة الواجب - أرشيفية

مع بدء العد التنازلي لاستقبال المدارس، يحمل العديد من الطلاب والطالبات مسؤولية كبيرة على عاتقهم لبدء العام الدراسي الجديد باجتهاد منذ اليوم الأول، وعلى النقيض تمامًا قد يتعامل العديد منهم بـ«لامبالاة» تجاه واجباتهم، ويعتمدون على الأمهات التي بدورها قد تقرر مساعدة أبنائها بكتابة الواجبات المدرسية نيابة عنهم. 

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دكتورة تحذر الامهات من عمل الواجب بدلًا من ابنائهم

وعلى الرغم من مساوئ انتشار الأمر، إلا أن العديد من الأمهات تتبع هذا الفعل، في اعتقادًا منهن إنه قد يساعد الطالب، ويُحسن من مستواه التعليمي، الأمر التي حذرت منه الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي، خلال حديثها لـ«هُن» مؤكدة أنه فعل يُدمر الطفل بدلًا من أن يساعده.

واستنكرت حماد، قيام بعض الأمهات بهذا الفعل،، وهو كتابة الواجبات المدرسية للأبناء قائلة: «الأم اللي زي دي، بتربي شخص غشاش وكداب وعديم المسؤولية وجاهل وغير متعلم معندوش إرادة واعتمادي وفاشل، هيكون مُرتشي لأنه قبل مجهود مش مجهوده على إنه تعب فيه». 

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ابني يسقط ولا اكتبله الواجب

وحذرت استشاري الصحة النفسية من الأمر، مؤكدة إن بعض الأمهات تتبع سياسة «الاستسهال» من دورها تجاه الابن: «المفروض يقولوا إن ابني يسقط ولا أكتبله الواجب، بدل ما أعوده على الكذب ويصبح شخص فاسد، والأم اللي بتعمل كدة لازم تتحاسب، لأن ده اسمه إساءة في إفساد الطفل». 

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كيف يعتاد الطفل على كتابة الواجب بنفسه

وأوضحت الدكتورة هالة حماد، إن الطفل عليه أن يعتاد كتابة واجباته المدرسية بنفسه: «سيبيه يغلط ويتعلم، سيبيه يتعب عشان يطلع مسؤول وعارف قيمة التعب». 

وعن دور الأمهات في مساعدة الأبناء، أكدت إن الأمر يتوقف على الحوافز والمكافئات فقط. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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