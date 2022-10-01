اليوم العالمي للقهوة.. خبيرة تغذية: «مفيدة لصحة القلب والمخ»

القاهرة - سمر حسين - صحة

القهوة هي معشوقة الملايين حول العالم ويعتمد عليها الآلاف يوميا كمنبه، لاحتوائها على الكافيين الذي يجعلهم في حالة تركيز طوال اليوم، وفي اليوم العالمي للقهوة الذي يوافق 1 أكتوبر من كل عام يعرض «هن» فوائدها المتعددة والتي منها تحسين الذاكرة والإدراك بشكل كبير وتحسين المزاج العام، وتقليل الإصابة بأمراض خطيرة.

عاليا صلاح: القهوة مهمة جدا في تحسين المزاج

في اليوم العالمي للقهوة الذي يوافق بداية أكتوبر، تعتبر القهوة الصديق الأهم في ليالي الشتاء الباردة التي يخيم عليها الاكتئاب، فهي رغم بساطتها لا يدرك أهميتها الكثير من الناس.

وقالت الدكتورة عاليا صلاح أخصائية التغذية العلاجية والسمنة لـ «هن»: «القهوة مفيدة جدًا للرياضيين عشان بتدي طاقة وترفع ضغط الدم، لذلك ننصحهم بشرب القهوة قبل التمرين، وكمان بتقلل الاكتئاب، وتحسن المود عشان بتقلل النواقل العصبية المسؤولة عن هرمونات الاكتئاب زي الدوبامين فهي بتعمل على تحسين الهرمونات دي في المخ»

القهوة مفيدة لصحة القلب

وتعتبر القهوة من المشروبات التي تقل أضرارها، لكنها ممنوعة تماماً على الأمهات التي ترضع أطفالها بسبب نزول الكافيين مع اللبن فيؤثر على الطفل كما أنها ممنوعة تماماً على مرضى الضغط المرتفع لأنها ترفع الضغط بشكل ملحوظ، لكن فوائدها متعددة، قالت «صلاح»: «القهوة مفيدة جدا لصحة القلب، تحافظ على الحمض الوراثي الـ DNA من أنه يحصله طفرات جينية تسبب الإصابة بالسرطان فيما بعد، تحافظ على صحة المخ وتحمي من الزهايمر، كما أنها مفيدة للسيدات انها تقلل التجاعيد»

ومن فوائد القهوة الصحية أنها تقلل فرصة الإصابة بالسكري وتعزز المناعة وأيضا تحسن الذاكرة والإدراك مع تقدم العمر، بالإضافة إلى ذلك فهي مفيدة للشعر إذ تحافظ على درجة الحموضة الطبيعية لفروة الرأس، وبالتالي الحفاظ على سلامة ونضارة الشعر الصحية، كما تستخدم كصبغة طبيعية للشعر لزيادة شدة اللون البني في الشعر.