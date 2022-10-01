"الحليب الذهبي.. ماذا يحدث لجسمك إذا شربت اللبن بالكركم قبل النوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعرف هذا المشروب باسم "الحليب الذهبي"، هو مشروب هندي اكتسب شعبية في الثقافات الغربية، بسبب فوائده المتعددة.

يُصنع هذا المشروب عن طريق تسخين الحليب وعليه نصف ملعقة كركم، ويضاف إليه بعض التوابل الأخرى، مثل القرفة والزنجبيل، وهو يمنع الكثير من الأمراض وغيرها من الفوائد التي نذكرها لكم وفق ما أورد موقعا "Brightside" "healthline".

1- يزيل السموم من الكبد:

ثبت أن الكركم مفيد للكبد، حيث يعمل كمطهر ويمنع تراكم الأحماض الدهنية في الكبد، ويعزز قدرة الكبد على معالجة الأطعمة الكيميائية، والتخلص بانتظام من تلك المواد التي لا تحتاجها، وبتلك لطريقة ينقي الجسم من السموم.

2- يقلل من الالتهابات في الجسم:

حيث إن المكون الرئيسي للكركم هو مادة الكركمين، والتي تظهر في الأبحاث أن لها خصائص مضادة للالتهابات وعلاجها، بالإضافة إلى الحالات الأكثر شدة مثل التهاب المفاصل، والتهاب الأمعاء، والتهاب البنكرياس.

يمنع الكركمين من إفراز بعض الأنزيمات التي تسمح بالالتهابات في الجسم، ما يعمل على التقليل أيضا من التورم الذي نعاني منه.

3- يصبح الجسم أفضل في محاربة البكتيريا:

أظهرت الدراسات أن الكركم له خصائص مضادة حيوية التي تحارب البكتيريا والفيروسات والفطريات مما يجعله علاج رائع لمحاربة نزلات البرد والتهاب الحلق.

4- يساعد على محاربة السرطان:

يعمل الكركم كمضاد أكسدة قوي بداخل الجسم، وتظهر الأبحاث أنه يمكن أن يقلل من الإجهاد التأكسدي الذي ينتج الجذور الحرة داخل جسمك التي تسبب أمراض مزمنة، مثل السرطان، لكنه لا يمنع السرطان، بل يمكنه مكافحته، وتشير الأبحاث إلى أنه عند شرب الكركم بالحليب باستمرار يساعد على وقف نمو الأورام السرطانية.

5- ستبدأ في فقد الدهون:

يعزز الكركم عملية التمثيل الغذائي ويساعد الجسم على هضم الدهون بشكل أسرع، وأثبتت دراسة أنه عند تناوله بانتظام يمنع من تراكم الدهون في الجسم، ما يساعد على فقدان الوزن بشكل صحي فهو مادة فعالة لتسريع نظامك الغذائي.

6- يبقي قلبك صحي:

يمنع الكركم من إفراز السيتوكينات في الجسم وهي تعتبر مواد مرتبطة بالالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويساعد تناول الحليب بالكركم كل ليلة في التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

7- عقلك أكثر يقظة:

يزيد الكركم من مستوي (BDNF) وهي مادة تزيد من عدد الاتصالات العصبية التي يتم إجراؤها في الدماغ، وتقلل من خطر الإصابة بحالات انتكاسية مثل ألزهايمر.

8- يقوي جهازك المناعي:

بسبب الكركمين الموجود فيه، فهو عامل قوي ينشط المواد الكيميائية الدفاعية مثل الخلايا التائية والخلا،يا البائية والخلايا القاتلة الطبيعية، وذلك سيكسب جهازك المناعي قوة أكبر لمهاجمة الأجسام الغريبة وإعطاء الطاقة لجسمك.

9- يقوي العظام:

يمنع الكركم فقدان العظام في الجسم بحوالي 50%، بالإضافة إلى ذلك فإن الحليب الغني بالكالسيوم المليء بفيتامين د ومعه نصف ملعقة من الكركم يعمل كمنشط فعال للعظام.

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