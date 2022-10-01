رامي جمال يكشف سبب رفضه لعمل زوجته بالغناء: «مين هيراعي اللي في البيت!»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

حكى الفنان رامي جمال قصة زواجه من زوجته ناريمان، لافتًا إلى أنه تعرف عليها حينما ذهبت له ليلحن لها أغنية، موضحًا: «لما جت لي جاية عايزة أغنية، فعملت لها أغنية واتنين وتلاتة، ومن أول أغنية وهي عاجباني بس قولت اتقل عشان ميتقلش إيه السرعة دي».

وأوضح جمال خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين» المذاع عبر فضائية «ON» أنه قرر أن يعترف لها بحبه قائلًا: «روحنا استديو نسجل أغنية واتفقت مع الموزع صاحبي إننا هنوقف على أساس إننا واخدين بريك، وأنا هغني أغنية موعداني وفضلت أغنى مواعداني وبعدها اعترفت لها».

بحترم الفن لكن الاتفاق كان إنها تبقى في البيت

وكشف رامي جمال عن أسباب رفضه لغناء زوجته، مؤكدًا أن من حقها الغناء، لكن لا يمكن أن يكون طرفي المنزل من المشاهير، مشددًا على احترامه للفن، موضحًا: «عايزة تغني من حقك وده قرارك، بس ده صعب بالنسبة لي بس تخيل إن طرفي البيت مشهورين بغض النظر عن نوع الشهرة، لأني بحترم الفن ولو شايفه حاجة غلط أنا مش هعمله».

وأضاف: «ولو هي مشهورة وأنا مشهور مين هيخلي باله من اللي في البيت، وكان الاتفاق إنه صعب الحياة تمشي إنها تغني وأنا أغني، وتعالى نشوف لو شفتي الباب مفتوح في الطريق ده ومتسهل خلاص دي رسالة واضحة، وهتبقى على راسي، وهتبقى المعزة موجودة، لكن لو اخترتي تبقي في بيتي عرفيني، وهي اختارت تبقى في بيتي»، مؤكدًا أنها تطلب حاليًا الغناء وأنه يفكر جدًا في عمل «تراكات» لها حتى لا تكتم موهبتها.