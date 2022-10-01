علامات تشير لاضطراب النوم عند الأطفال.. احذري الشخير

القاهرة - سمر حسين - ماما

شكاوى كثيرة من الأمهات طوال الوقت، من عدم انتظام حركة النوم عند الأطفال، ما يؤثر بالسلب عليهم وعلى تحصيلهم الدراسي، فضلًا عن التعرض لمشاكل صحية كبيرة لا يستطيعون حلها وتداركها.

وتحدثت نهى إيهاب، مدربة متخصص في علم النوم واضطراباته، عن أسباب اضطراب النوم عند الأطفال وما هي العلامات والإشارات التي تتسبب في تلك الاضطرابات، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، إذ تقول: «تعتبر جودة النوم، من أكثر الأسباب التي تتسبب في مشكلة اضطراب النوم عند الأطفال».

وأوضحت أن عدد ساعات النوم الطويلة التي يحتاجها الجسم حسب السن، ليست شرطًا في انتظام حركة النوم، محذرة من مشاهدة التلفاز وتفقد الهاتف المحمول، قبل النوم مباشرة، لأنه يعطي إشارة للعصب البصري أنه لا يزال في فترة الصباح، وبالتالي لا يفرز المخ هرمون النوم الذي يحتاجة بكمية وفيرة.

أسباب مشاكل النوم عند الأطفال

وتابعت «إيهاب»، خلال الحديث عن العلامات التي تشير لاضطراب النوم عند الأطفال والشباب، إذ تقول: «طول الليل يبقى الجسد يعيد مرحلتين فقط من النوم، وهي مرحلة الاستعداد للنوم وليس التعمق به، الذي يحتفظ بهم الجسم بالطاقة اللازمة لليوم التالي، حتى تصبح جودة النوم ضعيفة جدًا، إذ يقل الهرمون الذي يحتاجه الجسم للنوم».

علامات اضطراب النوم

«الأرق من العلامات التي تشير للإصابة باضطرابات النوم»، بهذه العبارة واصلت المدربة المتخصصة في علم النوم واضطراباته، الحديث، إذ تقول: «هناك اضطراب يشير لصعوبة النوم، كتنفس الأطفال من الفم، وصوت من الأنف أو الشخير، أو الصحيان من النوم بشكل مفاجئ، ويعاني من صعوبة في التنفس، وهذا اضطراب يؤدي لمشاكل في التنفس، وبالتالي ينخفض نسبة الأكسجين في الجسم وضعف وصوله تؤدي للإصابة بأمراض القلب والزهايمر، وهنا يحتاج الطفل التردد على طبيب أنف وأذن وحنجرة، ويمكن أن يحدث ما يسمي بشلل النوم، والذي يأتي للشباب أكثر من الأطفال».