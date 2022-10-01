نصائح لأصحاب العيون الحساسة عند وضع المكياج.. لتجنب الالتهاب والاحمرار

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

للتعامل مع العيون الحساسة يجب عمل اختبار للمكياج المستخدم وكذلك استخدامه بحرص شديد لتجنب احمرار الجلد، والالتهاب والتهيج الذي يمكن أن يحدث نتيجة لذلك، وفيما يلي نصائح لوضع المكياج للعيون الحساسة لتجنب أي رد فعل غير مرغوب فيه بحسب ما نشر موقع ستايل كريز المتخصص في «اللايف ستايل».

نصائح عند وضع مكياج العيون الحساسة

اختيار ماكياج لا يسبب الحساسية

القاعدة الأولى لشراء مستحضرات التجميل، عندما يكون لديك عيون حساسة هي اختيار المنتجات التي لا تسبب الحساسية، لا تحتوي المنتجات المضادة للحساسية على مكونات قد تسبب أي رد فعل تحسسي داخل وحول عينيك، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اختيار منتجات المكياج غير المعطرة لتقليل فرص التسبب في أي تهيج آخر لعينيك.

كريم ظلال العيون على بودرة ظلال العيون

يمكن أن يكون اختيار ظلال العيون الكريمية على ظلال العيون البودرة خيارًا جيدًا لتجنب أي رد فعل تحسسي.

في الأساس، تحتوي بودرة ظلال العيون على التلك، وهو مادة تسبب الالتهاب معروفة، حيث يمكن أن تنتشر ظلال العيون البودرة ويسقط حول عينيك ويسبب رد فعل تحسسي.

تغيير طريقة وضع مكياج العيون

بصرف النظر عن منتجات المكياج، فإن طريقة وضع المكياج يمكن أن تسبب أيضًا تهيج العين، يمكن أن يؤدي استخدام ضربات قوية لوضع المكياج على جفونك إلى حدوث تهيج، وبالتالي، يجب أن يكون هدفك الرئيسي هو أن تكون لطيفًا أثناء وضع ظلال العيون، أفضل طريقة لتطبيق المكياج على العيون الحساسة هي استخدام حركة التربيت ومزجها دون الضغط كثيرًا.

الفرش عالية الجودة

استخدام الفرشاة غير النظيفة ذات الشعيرات الخشنة يمكن أن يسبب أيضًا تهيج العين، بدلاً من ذلك، استخدمي الفرش ذات الشعيرات الناعمة واغسل فرشك بانتظام لتقليل أي تهيج للعين.

تجنب مدمع العين

يمنحك وضع الكحل على مدمع العين مظهرًا محددًا مع تحسين جمال عينيك، ولكن إذا كانت لديك عيون حساسة، فمن الأفضل عدم وضع أي نوع من محدد العيون لتجنب الحساسية، إذا كنت لا تزال ترغب في الحصول على مظهر محدد، يمكنك وضع الكحل تحت مدمع العين.

مكياج بسيط

من الأفضل تجنب استخدام الكثير من منتجات مكياج العيون إذا كانت عيونك حساسة، وقد يؤدي استخدام الكثير من منتجات مكياج العيون مرة واحدة إلى تهيج عينيك والتسبب في الحساسية.

إزالة مكياجك تمامًا

تعد إزالة مكياج العيون بشكل صحيح في نهاية اليوم من أهم الأشياء التي يجب عليك القيام بها للحفاظ على عينيك الحساسة آمنة، تجنبي النوم بالمكياج، استخدمي مزيلًا جيدًا للمكياج أو بلسمًا منظفًا لإزالة كل مكياج العيون برفق.