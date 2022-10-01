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توقعات الأبراج وحظك اليوم 1-10: تحسن للأحوال المادية.. ونصائح لتخطي المشكلات

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

-برج الحمل

عاطفياً: تشعر بالراحة مع شريك حياتك، مما ينعكس عليك بالإيجاب في عملك.

مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة، لذا عليك استغلالها في مجال عملك لزيادة إنتاجك.

مالياً: حدد أولوياتك المادية، لكي تحافظ على أموالك وحيويتك ونشاطك

-برج الثور

عاطفياً: عليك التحدث عن نفسك أكثر ليتمكن شريكك من فهمك.

مهنياً: الحظ حليفك تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.

مالياً: التركيز على عملك، يحسن من دخلك المادي.

-برج الجوزاء

عاطفياً: تحتاج إلى تدخل أحد من أصدقائك المقربين بينك وبين شريكك لمنع المشاحنات بينكم.

مهنياً: عليك أخذ قسط من الراحة من عملك، لإسترجاع طاقاتك.

مالياً: تشعر بالقلق الدائم، مما يسبب لك الانزعاج بسبب ضغوطاتك المالية.

-برج السرطان

عاطفياً: عليك التفكير جيدا قبل البوح لشريك حياتك بمشاعرك تجاهه.

مهنياً: كن هادئا وصبورا خلال نقاشاتك مع زملائك في العمل.

مالياً: تواجهك اليوم مشاكل مالية، حاوِلْ الإستفادة منها في ترتيب أوضاعك المادية بسرعة فائقة.

-برج الأسد

عاطفياً: تنفصل عن شريك حياتك، بسبب عدم التواصل بينكم.

مهنياً: عليك التفكير بجدية قبل القيام بأي عمل، حتى لا تتعثر.

مالياً: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك.

-برج العذراء

عاطفياً: التفاهم هو مفتاح حل كل الأمور المزعجة مع شريك حياتك.

مهنياً: تستطيع النقاش والتواصل مع زملائك في العمل.

مالياً: لسداد الديون المتراكمة عليك، فكر في بيع أحد ممتلكاتك،

-برج الميزان

عاطفياً: لا تتردد في ترك شريك حياتك إذا لم تراه مناسبا لك.

مهنياً: لا تقلق من إظهار طموحك وشغفك أمام زملائك في العمل.

مالياً: وضعك المادي يتحسن، بعد تسديد فواتيرك.

برج العقرب

مهنيًا: تبذل قصاري جهودك لتحقيق أهدافك التي طالما انتظارتها.

عاطفياً: تتلقى أخبارا سارة بشأن عودة شريك حياتك من رحلة عمل طويلة.

مالياً: يجب عليك أن تطالب بمستحقاتك المالية في عملك.

-برج القوس

عاطفياً: ترغب في تغيير الروتين المسيطر عليك مع شريك حياتك.

مهنياً: حاول تنظيم أعمالك، حتى لا تصاب بالإجهاد.

مالياً: تشعر بالاستقلال المالي، لذا ترغب في إقامة مشروع خاص بك.

-برج الجدي

عاطفياً: ترغب في التواصل مع شريك حياتك، لتوضيح الأمور المستقبلية الخاصة بكما.

مهنياً: تشعر بالضغط في العمل، ما يفقدك تركيزك.

مالياً: لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، فكر في كيفية الخروج من هذا المأزق المادي.

-برج الدلو

عاطفياً: ترغب في التواصل مع شريكك، لتقوية الروابط بينكم.

مهنياً: سوف تحقق بعض أهدافك التي ترغب في تحقيقها اليوم.

مالياً: تحصل على مزيد من الأموال من خلال إنجاز بعض الأعمال.

-برج الحوت

عاطفياً: سوف تتواصل مع شريك حياتك إلى قرار يقوي الرابط بينكم.

مهنياً: تحتاج للراحة من العمل، ليساعدك على التخلص من روتين العمل.

مالياً: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد يكون سببها سوء وضعك المادي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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