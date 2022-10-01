توقعات الأبراج وحظك اليوم 1-10: تحسن للأحوال المادية.. ونصائح لتخطي المشكلات

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".
-برج الحمل
عاطفياً: تشعر بالراحة مع شريك حياتك، مما ينعكس عليك بالإيجاب في عملك.
مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة، لذا عليك استغلالها في مجال عملك لزيادة إنتاجك.
مالياً: حدد أولوياتك المادية، لكي تحافظ على أموالك وحيويتك ونشاطك
-برج الثور
عاطفياً: عليك التحدث عن نفسك أكثر ليتمكن شريكك من فهمك.
مهنياً: الحظ حليفك تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.
مالياً: التركيز على عملك، يحسن من دخلك المادي.
-برج الجوزاء
عاطفياً: تحتاج إلى تدخل أحد من أصدقائك المقربين بينك وبين شريكك لمنع المشاحنات بينكم.
مهنياً: عليك أخذ قسط من الراحة من عملك، لإسترجاع طاقاتك.
مالياً: تشعر بالقلق الدائم، مما يسبب لك الانزعاج بسبب ضغوطاتك المالية.
-برج السرطان
عاطفياً: عليك التفكير جيدا قبل البوح لشريك حياتك بمشاعرك تجاهه.
مهنياً: كن هادئا وصبورا خلال نقاشاتك مع زملائك في العمل.
مالياً: تواجهك اليوم مشاكل مالية، حاوِلْ الإستفادة منها في ترتيب أوضاعك المادية بسرعة فائقة.
-برج الأسد
عاطفياً: تنفصل عن شريك حياتك، بسبب عدم التواصل بينكم.
مهنياً: عليك التفكير بجدية قبل القيام بأي عمل، حتى لا تتعثر.
مالياً: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك.
-برج العذراء
عاطفياً: التفاهم هو مفتاح حل كل الأمور المزعجة مع شريك حياتك.
مهنياً: تستطيع النقاش والتواصل مع زملائك في العمل.
مالياً: لسداد الديون المتراكمة عليك، فكر في بيع أحد ممتلكاتك،
-برج الميزان
عاطفياً: لا تتردد في ترك شريك حياتك إذا لم تراه مناسبا لك.
مهنياً: لا تقلق من إظهار طموحك وشغفك أمام زملائك في العمل.
مالياً: وضعك المادي يتحسن، بعد تسديد فواتيرك.
برج العقرب
مهنيًا: تبذل قصاري جهودك لتحقيق أهدافك التي طالما انتظارتها.
عاطفياً: تتلقى أخبارا سارة بشأن عودة شريك حياتك من رحلة عمل طويلة.
مالياً: يجب عليك أن تطالب بمستحقاتك المالية في عملك.
-برج القوس
عاطفياً: ترغب في تغيير الروتين المسيطر عليك مع شريك حياتك.
مهنياً: حاول تنظيم أعمالك، حتى لا تصاب بالإجهاد.
مالياً: تشعر بالاستقلال المالي، لذا ترغب في إقامة مشروع خاص بك.
-برج الجدي
عاطفياً: ترغب في التواصل مع شريك حياتك، لتوضيح الأمور المستقبلية الخاصة بكما.
مهنياً: تشعر بالضغط في العمل، ما يفقدك تركيزك.
مالياً: لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، فكر في كيفية الخروج من هذا المأزق المادي.
-برج الدلو
عاطفياً: ترغب في التواصل مع شريكك، لتقوية الروابط بينكم.
مهنياً: سوف تحقق بعض أهدافك التي ترغب في تحقيقها اليوم.
مالياً: تحصل على مزيد من الأموال من خلال إنجاز بعض الأعمال.
-برج الحوت
عاطفياً: سوف تتواصل مع شريك حياتك إلى قرار يقوي الرابط بينكم.
مهنياً: تحتاج للراحة من العمل، ليساعدك على التخلص من روتين العمل.
مالياً: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد يكون سببها سوء وضعك المادي.