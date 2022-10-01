بسبب خطأ إملائي.. مدرس يضرب طالبا بعنف شديد حتى الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

اُتهم مدرس هندي بقتل طالب بطريقة عنيفة بسبب خطأ إملائي في كلمة "اجتماعي" في أحد الاختبارات المدرسية.

تعرض الطالب الذي يدعي "نيخيل دوهر" للضرب حتى الموت بالعصا مرارًا وتكرارًا، والركل حتى فقد وعيه، وفقًا لتحرير محضر حرره والده.

وهذه ليست المرة الأولى لاعتداء المدرس على الطالب، قبل وفاته بأسبوعين، قد ضربه بطريقة وحشية، وذهب إلى المستشفى عدة مرات، حتى وفاته بعدها بـ 19 يومًا، بحسب موقع "alarabiya".

وتوفي المراهق البالغ من العمر 15 سنة، متأثرًا بجراحه، في مستشفى في ولاية أوتار براديش الشمالية، الهند.

وقال ضابط الشرطة الذي يدعي "ماهيندرا براتاب سينغ": " إن المتهم هارب، لكننا سنلقي القبض عليه قريبًا".

وكان الطالب من طبقة "داليت"، وهي أدنى درجة في نظام الطبقات في الهند، ما جعله أكثر عرضة للاضطهاد عن بقية زملائه.

وقد نزل مئات الأشخاص إلى الشوارع للاحتجاج بعد انتشار أنباء مقتل دوهر، وطالبوا بالقبض على المدرس.

ونتج عن هذه المظاهرات حدوث أضرار عديدة، حيث انقلبت سيارة تابعة للشرطة وأُشعلت فيها النيران، إضافة إلى اعتقال 12 متظاهرًا.

وقال ضابط الشرطة شارو نيجام للصحفيين: "استخدمنا القوة لقمع هذه الاحتجاجات، حتى أصبح الوضع تحت السيطرة"

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