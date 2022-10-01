«عشان اللانش بوكس».. طريقة تحضير البان كيك بالجبنة والبطاطس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ساعات ويستقبل الطلاب والطالبات اليوم الدراسي الأول في العام الجديد، إذ تبدأ الأمهات في وضع قائمة الأطعمة لأطفالها لتناولها على مدار الدوام اليومي الدراسي، وتختار العديد من الأكلات والوصفات المتنوعة والشهية والصحية في نفس الوق لتشجيع الأبناء على تناولها.

ويستعرض «هُن» للأمهات في السطور التالية وصفات صحية ومختلفة لتحضير البان كيك، على طريقة الشيف غادة التلي.

بان كيك بالتفاح

- مقادير عمل بان كيك بالتفاح

1 كوب دقيق

1 تفاح

نصف كوب لبن

1 بيض

3 ملعقة سكر بودرة للزينة

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زبدة

رشة ملح

طريقة تحضير بان كيك بالتفاح

في وعاء عميق، انخلي الدقيق واخلطيه مع رشة ملح، وضيفي اللبن مع البيض واخلطيهم جيدا.

قطعي ثمرات التفاح إلى شرائح، ثم شوحيه فى الزبدة مع السكر على النار.

ضعي الكريب في طاسة مدهونة على شكل أقراص.

ضعي جزء من التفاح داخل الكريب، ثم لفيه على شكل رول.

زينيه بالسكر البودرة.

بان كيك البطاطس

- مقادير عمل بان كيك البطاطس.

3 كوب بطاطس مسلوقة ومهروسة.

كوب جبنة شيدر مبشورة.

2 ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم.

1 حبة بيض مخفوق.

نصف كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة ملح.

3 ملعقة كبيرة دقيق.

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي للقلي.

سلطة زبادي للتقديم.

طريقة تحضير بان كيك البطاطس

في البداية اخلطي البيض مع الملح والفلفل.

ضيفي البصل الأخضر ثم الدقيق وضيفي البطاطس المهروسة.

قلبي الخليط جيدا ثم يُقلى في طاسة مدهونة بالزيت

انتظري حتى تصل إلى اللون الذهبي.

تقلب على الجهة الأخرى وتقدم مع سلطة زبادي​.

بان كيك بالجبنة البيضاء

- مقادير بان كيك بالجبنة البيضاء

2 كوب دقيق

كوب ونصف حليب

نصف كوب جبنة بيضاء

بيضتان

ملعقتان كبيرتان زيت

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة فلفل أسود

رشة سكر

رشة ملح

طريقة تحضير البان كيك بالجبنة البيضاء

في الخلاط الكهربائي ضعي الحليب وضيفي إليه الجبنة والبيض والزيت، واضربيه جيداً.

ضيفي للخليط الملح والسكر والبيكينج باودر والدقيق والفلفل الأسود، واخلطيهم حتى يتجانس ونحصل على خليط شبه سائل.

ضعي الزيت في مقلاة غير قابلة للالتصاق على النار.

صبي الخليط في المقلاة ليكون أقراص متوسطة الحجم.

قلبيه على الجانبين حتى يحمر، وتكرر العملية حتى انتهاء الكمية.