الامارات | تصاميم مميّزة وعصرية من النظارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق موسم الخريف معلناً بداية مرحلة جديدة في جميع مجالات العمل، بدءاً من أسابيع الموضة ووصولاً إلى عالم الشركات. ويتطلب الموسم الجديد الحصول على تصاميم جديدة من النظارات العصرية التي تلائم مختلف المناسبات والإطلالات، سواء في مكان العمل أو خلال النزهات. وفيما يلي مجموعة من أبرز تصاميم النظارات التي تضمن لكم التألق بإطلالاتٍ جريئة وأنيقة وحيوية:

التصاميم الفنية

تضمن هذه الإطارات الجريئة والفاخرة من Prada الحصول على إطلالةٍ جذابة وحضور واثق، حيث تحمل في تصاميمها أعلى درجات الابتكار والإبداع.

التصاميم البسيطة

تتميّز هذه النظارات الفاخرة من Tiffany بإطارات ناعمة وتصاميم بسيطة، تضمن لكم إطلالة راقية وأنيقة.

التصاميم العملية

تتيح هذه النظارات من Burberry لعشاق المغامرة الاستمتاع بالأنشطة المتنوعة في الهواء الطلق، حيث تضمن أعلى درجات الراحة والجودة والأناقة.

التصاميم الأساسية

تعتمد الإطلالات العصرية الأنيقة على البساطة بشكلٍ رئيس، وتأتي هذه النظارات من Persol بلمساتٍ كلاسيكية تضمن لكم إطلالة أنيقة تحمل رونق العصر الذهبي للموضة.