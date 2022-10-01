الامارات | 3 نصائح لحفظ التمور الطازجة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشتهر التمور كخيارٍ شهي من الوجبات الخفيفة، وتتميز بحجمها الصغير وطعمها الحلو وقوامها الهش، ويُمكن تناولها لوحدها أو مع أطباق المقبلات أو استخدامها في وصفات الحلويات.

وتحتوي التمور الطازجة على نسبة كبيرة من الماء، ما يجعلها عرضةً للتلف بشكلٍ أكبر مقارنةً بالتمور الجافة.

ولإطالة فترة صلاحية التمور، من الضروري تخزينها بشكلٍ صحيح.

«بتيل»، علامة التمور الفاخرة والرائدة عالمياً، الحل المثالي للحفاظ على التمور بشكلها الطازج بطريقة سهلة وبسيطة.

تقدم هنا النصائح التالية لمعرفة الطريقة الصحيحة لتخزين التمور في منازلكم:

1- درجة حرارة الغرفة: يُمكن تخزين معظم التمور شبه الجافة بدرجة حرارة الغرفة لمدة شهر أو شهرين على الأقل.

وتُوضع التمور في حافظة محكمة الإغلاق، من البلاستيك أو الزجاج. كما يُمكن وضع التمر في كيس بلاستيكي قابل للإغلاق مع الحرص على إفراغه من الهواء تماماً قبل إغلاقه.

ويُنصح بإبعاد التمور عن مصادر الحرارة، أما أنواع التمور الصالحة للحفظ بهذه الطريقة فهي: العجوة والخضري والسكري والونانة.

2- تُوضع التمور الطرية في الثلاجة: على عكس التمور شبه الجافة، لا تتم معالجة التمور الطرية قبل قطافها. وللحفاظ على نكهتها الطازجة، يجب تخزين التمور في الثلاجة، إذ يُمكن أن تدوم من ستة أشهر إلى عام كامل.

أنواع التمور الصالحة للحفظ بهذه الطريقة: جميع أنواع التمور، خصوصاً المجدول وخلاص والصقعي.

3- تجميد التمور للحفاظ عليها لأطول مدة ممكنة: يُوصى بتجميد التمور في حال الرغبة بتخزينها لسنوات عدّة.

ويُنصح باستخدام أكياس التجميد وإفراغها من الهواء قبل وضعها في الثلاجة.

أنواع التمور الصالحة للحفظ بهذه الطريقة: جميع الأنواع.