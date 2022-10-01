الامارات | «ETRO» تُطلق حقيبة LOVE TROTTER الجديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت علامة Etro عن تعاونها الحصري مع علامة MYTHERESA لإطلاق تشكيلة الحقائب الجديدة بعنوان Love Trotter، والمقرر طرحها خلال عرض الأزياء الأول للمصمم Marco De Vincenzo، المدير الإبداعي الجديد للعلامة، على موقعَي العلامتين etro.com وMytheresa.com.

ومن المقرر أن تتوافر الحقيبة القماشية، المصنوعة يدوياً في إيطاليا من أجود أقمشة مجموعة Home لعلامة Etro، مباشرةً بعد إطلاقها. وتتميز بالمقابض الملونة المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره والمزينة بشعار العلامة. كما تتألق الحقيبة بنقش بيجاسوس المجنح ثلاثي الأبعاد، والذي يضفي عليها المزيد من الأناقة والفخامة، كما تتميز بتفاصيلها المصنوعة من الجلد والمواد المعتقة والبطانة المخططة من قماش الجاكارد.

ويتوافر من الحقيبة محدودة الإصدار 200 قطعة مميّزة بأرقام خاصة بها بأحجام كبيرة وصغيرة. وتأتي ضمن صندوق ورقي مُعاد تدويره مزيّن بشكل مخصص بنقشات البيزلي وشريطة معاد استخدامها.