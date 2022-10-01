الامارات | حظرته بريطانيا عام 1818.. سريلانكا تستعيد فنها القتالي الممنوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة لاستعادة أسلوب قتالي تاريخي عادت للظهور في أحياء سريلانكا مدارس لتعليم الأطفال والشباب واحداً من أعرق فنون الدفاع عن النفس في العالم، والذي يقدر عمره بآلاف السنين.

ويمتاز فن «أنغامبورا» بأنه طريقة لتوظيف أجزاء وطاقات الجسد كلها وتحويلها إلى وسيلة للدفاع عن النفس. ويحفل تاريخ سريلانكا بالكثير من الأسماء والمعلمين الذين توصف قدرتهم بطريقة أسطورية على استخدام هذه الطريقة القتالية لهزيمة الأعداء، ولم يكن يسمح في السابق للجميع باحتراف وامتلاك هذه القدرات وإنما للمكلفين بحماية الملك، ومع الاحتلال البريطاني كان السريلانكيون يمارسون فنهم بالخفاء إلى أن منعت بريطانيا ممارسته بشكل نهائي منذ عام 1818 بعد أن اعتبرته خطراً يهدد جنودها، وغاب عن المشهد العام عشرات السنين قبل عوته أخيراً.