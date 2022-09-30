6 أفكار وجبات مدرسية مفيدة للأطفال.. «البروتين والخضار مهم جدا لأبنائك»

القاهرة - سمر حسين - ماما

ساعات ويبدأ العام الدراسي الجديد، فمنهم من يبدأ دراسته لأول مرة، ومنهم من اعتاد على الأمر وبين كل هذا وذاك تحتار الأمهات في تجهيز اللانش بوكس أو الوجبات الغذائية المدرسية، لذلك يقدم «هن» في التقرير التالي 6 أفكار وجبات مدرسية مفيدة للأطفال.

أفكار وجبات مدرسية مفيدة للأطفال

قبل عرض أفكار الوجبات المدرسية المفيدة للأطفال لابد من معرفة المجموعات الغذائية المناسبة للطفل، قالت الدكتورة عاليا صلاح أخصائية التغذية العلاجية والسمنة لـ «هن»: «لازم الأم تاخد بالها أن السندوتشات فيها الثلاث مجموعات غذائية وهي النشويات الكاملة، البروتين والدهون الصحية»، وتلك المجموعات مهمة جدا في اللانش بوكس للطفل، وبالتالي يعتمد عليها في الوجبات الغذائية حتى يكبر الطفل سريعا، ويستفيد منها عقله وبالتالي أيضاً تزداد محصلته الدراسية.

6 أفكار وجبات مدرسيه مفيدة للأطفال

أولى الوجبات تبدأ بالبروتين، وأيضا الفواكه، ومنها الآتي:

شريحة ديك رومي + شيدر رول أب

توت طازج

زبادي

الفكرة الثانية

تعتمد الفكرة الثانية من ال 6 أفكار للوجبات المدرسية المفيدة للأطفال تشمل البقوليات والنشويات الصحية كالآتي:

الحمص+ الخبز البلدي لأنه صحي

العنب

الطماطم

الخيار

شرائح البرتقال

الفكرة الثالثة

تعتمد الوجبة الثالثة من الـ6 أفكار وجبات المدرسية المفيدة للأطفال تعتمد الوجبات البروتينات الحيوانية مثل الجبنة حسب نوع الجبنة التي يحبها الطفل منها الآتي:

جبن كاساديلا

جواكامولي

صلصة

تورتيلا شيبس

فراولة

الفكرة الرابعة

لحم ديلي + كابوبس جبن

شرائح فلفل أحمر

تفاح

أو أنواع أخرى من الفواكه، وجبات خفيفة

الفكرة الخامسة

بيض مسلوق

جزر صغير

برتزل رانش

خوخ أو عصير تفاح

الفكرة السادسة

سلطة المعكرونة

الزبادي

بار الجرانولا

التوت

بالإضافة إلى العديد من الوجبات الأخرى لكن هذه يضمن أهم 6 أفكار تضمن المجموعات الغذائية الرئيسية والمهمة للطفل حتى يكبر بسرعة، ويجب الحرص على الدهون الصحية وهي العنصر الغذائي الثالث المهم في أفكار السندوتشات هي الدهون الصحية والتي تشمل الزيتون، الأفوكادو، المكسرات، يمكن إضافتها للسندوتش.