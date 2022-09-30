انتبه.. الشعور بألم في هذه المنطقة يشير إلى انتشار سرطان البنكرباس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سرطان البنكرياس من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في جميع أنحاء العالم، ويحدث بسبب النمو غير الطبيعي للخلايا في البنكرياس، وهو عبارة عن غدة أو عضو صغير يقع خلف المعدة ينتج ويطلق مواد في الجسم.

وهو لا يساعد فقط في إنتاج المواد أو الإنزيمات التي تساعد على الهضم، ولكنه يساهم أيضًا في إفراز الهرمونات التي تتحكم في كمية السكر في مجرى الدم.

وفيما يلي نوضح لكم أسباب وأعراض وعوامل الخطر وطرق الوقاية، وفق ما ذكر موقع "timesofindia".

كيف ينتشر؟

وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS)، يمكن أن ينتشر سرطان البنكرياس إلى أجزاء أخرى من الجسم وغالبًا ما ينتشر أولاً داخل البطن والكبد والرئتين والعظام والدماغ والأعضاء الأخرى.

إحدى العلامات التي تدل على انتشاره :

اعتمادًا على مكان انتشار السرطان، قد تختلف الأعراض، ولكن أحد علامات انتشار الورم هو الألم، وتشير إلى أنه يكون مستمرًا والسبب هو تحطم الأنسجة الحية التي تبني الهيكل العظمي، وتعتبر المنطقة الأكثر إصابة في الجسم هي الظهر.

علامات أخرى:

تشمل بعض العلامات الأخرى لسرطان البنكرياس المتقدم ما يلي:

- ضعف العظام حيث يمكن أن تنكسر بسهولة.

- زيادة مستويات الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم)، والتي تسبب الجفاف والارتباك والمرض ومشاكل الجهاز الهضمي.

- انخفاض مستويات خلايا الدم.

وتتضمن بعض الأعراض الشائعة لسرطان البنكرياس ما يلي:

- ألم في الجزء العلوي من البطن قد ينتشر إلى الظهر.

- اليرقان.

- التعب والإرهاق.

- فقدان الشهية.

- بول داكن اللون.

- فقدان الوزن.

- جلطات دموية في الجسم.

- حكة الجلد.

- مرض السكري الجديد أو المتفاقم.

- الغثيان.

ما يجب أن تعرفه:

إن المعاناة من جميع الأعراض المذكورة أعلاه في بعض الحالات لا تعني بالضرورة أنك مصاب بسرطان البنكرياس، لذا فإن أفضل طريقة لمعرفة ذلك هي استشارة الطبيب المتخصص والحصول على فحص طبي كامل.

عامل الخطر:

تتضمن بعض عوامل الخطر ما يلي:

العمر: معظم الأشخاص الذين يصابون بسرطان البنكرياس أكبر من 45 عامًا.

الجنس: يُعتقد أن عدد الرجال المصابين بسرطان البنكرياس أكثر من النساء.

التدخين: أولئك الذين يدخنون قد يكونون في خطر أكبر.

السمنة: يجب على المرء أيضًا الحفاظ على وزن صحي لأن السمنة تزيد من مخاطر الإصابة به.

بصرف النظر عن ذلك، فإن مدى صحة تناولك للطعام ومقدار التمارين التي تمارسها تؤثر أيضًا على خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

كيفية الوقاية؟

- تأكد من أنك تتناول نظامًا غذائيًا صحيًا.

- قم بتضمين المزيد من الخضروات الخضراء والفواكه الملونة وتجنب الأطعمة المصنعة والدهنية والسكرية.

-الحفاظ على وزن صحي.

- ممارسة التمارين بانتظام حتى لو كان ذلك يعني الذهاب للمشي لمسافات قصيرة.

- الابتعاد عن العادات غير الصحية مثل التدخين واستهلاك الكحول.

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